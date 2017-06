INFORME ESPECIAL: Proyecto sobre consumo, distribución y expendio de bebidas alcohólicas

¿Quién manda la vuelta?

En este informe especial de HOY CANELONES, nos acercamos a la realidad de un proyecto presentado por legisladores de diferentes políticos, que tiene que ver con la realidad que gira alrededor del consumo de alcohol en Uruguay.

El motivo principal del proyecto del Poder Ejecutivo que busca regular aspectos del consumo, distribución, y expendio de bebidas alcohólicas, es el alto consumo (y problemático) de bebidas alcohólicas en Uruguay. “Los últimos datos dan cuenta de 260.000 personas afectadas por el uso problemático de alcohol”, dice la introducción del proyecto que, con más de 55 artículos, fue presentado por legisladores de varios partidos en el mes de marzo, a partir de una comisión que trabajó para buscar una estrategia común. Los números de adolescentes que consumen alcohol son más preocupantes: seis de cada diez adolescentes de 13 a 17 años, sufren un episodio de intoxicación aguda por semana, generalmente los sábados o los domingos.

Gran preocupación

El diputado frenteamplista Luis Gallo, uno de los referentes del proyecto, manifestó a HOY CANELONES su preocupación por el consumo de alcohol en la población uruguaya y, en particular, durante la etapa de la adolescencia. “La ley se abordó en función del consumo problemático. No es una ley que prohíba la venta de alcohol. Con el articulado atendemos a que la gente tome más responsabilidad”, señaló Gallo.

Responsabilidad y fiscalización

“En primer lugar hay que reforzar la prohibición de venta de alcohol a menores de 18 años. Parecería redundante pero los datos hablan: 6 de cada 10 gurises toman alcohol; 7 de cada 10 lo adquieren en supermercados, bares, estaciones de servicios. Hay que reforzar, por tal motivo, la prohibición de la venta de alcohol a menores”, destacó Gallo.

El legislador resaltó la importancia de que un organismo sea responsable del diseño de políticas públicas vinculadas al alcohol. De acuerdo al proyecto, la Junta Nacional de Drogas (JND) será la institución responsable de esta tarea. Gallo explicó que como la JND depende de Presidencia de la República, no tiene control parlamentario. “En la ley, a través del Ministerio de Salud Pública, le damos el control parlamentario”, aseguró.

El tercer capítulo del proyecto refiere a la fiscalización. “De nada sirve hacer esto sin un fuerte equipo fiscalizador”, advirtió Gallo. En esta línea, se propone la Mesa Coordinadora de Fiscalizadores del Estado, integrada por la Junta Nacional de Drogas, el INAU, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública, la DGI y el BPS. “Todo sería coordinado por delegados de la JND, que cruzan información para fiscalizar y aplicar sanciones bastante duras, a los efectos de dar cumplimiento de la normativa”, comentó Gallo.

Restricciones

El diputado Luis Gallo también habló de la restricción del horario para llevar alcohol a las casas. El articulado establece que desde las 22 hrs. no se puede comprar alcohol para llevar. Es importante aclarar que no se trata de la prohibición de tomar en ese horario: lo que no se podrá es comprar para llevar. Al mismo tiempo, advirtió sobre la necesidad de regular las promociones de canilla libre. “Si estamos haciendo una política responsable, nos parece que debe estar regulado”, indicó.

Por otra parte, el diputado mencionó otro de los artículos que refiere a que en los espectáculos o boliches debe haber obligatoriamente dispensadores con agua o venta de botellas de agua. “El consumo de agua disminuye la concentración del alcohol, entonces aquellos lugares donde venden bebidas alcohólicas deben suministrar agua gratuita o vender botellas”, afirmó.

Gallo se refirió también a la regulación de la publicidad. “No puede haber publicidad engañosa invitando a los jóvenes a pasarla bien tomando determinada cerveza. Eso también está prohibido”, dijo. “A ningún grupo va más dirigida la publicidad de alcohol que a la población adolescente y de jóvenes adultos. Y funciona. Sabemos que la elección de la gente de bebidas alcohólicas está influenciada por la publicidad”, agregó.

La droga más usada

Según datos de la VI Encuesta Nacional de Hogares sobre consumo de drogas, realizada en 2015 por la JND, la edad promedio de inicio de consumo de alcohol es de 16 años en los varones y 17,8 en las mujeres.

Este informe muestra, además, que durante el año 2015, el 4,4% de los encuestados consumieron alcohol una vez al mes, un 11,6 lo hicieron de dos a cuatro veces al mes, un 14,5 de dos a tres veces por semana y un 12,4 consumieron cuatro veces en la misma semana. “Debemos atacar los nudos problemáticos del alcohol y no tener una actitud represora global sobre el consumo”, dijo Daniel Radío, diputado del Partido Independiente por Canelones e integrante de la comisión multisectorial, en una conferencia sobre la comisión realizada en el mes de mayo.

Sobre el consumo en los menores, la VI Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Enseñanza Media, también llevada a cabo por la JND pero en 2014, mostró que un 75,1% de los estudiantes consumieron alcohol ese año. La prevalencia bajó con respecto a otros años en que se hizo la encuesta, pero el alcohol sigue siendo la droga que más consumen los jóvenes. Cuatro de cada diez estudiantes de 14 años consumió alcohol en el año en que se hizo la encuesta. En los alumnos de entre 15 y 16 años, la frecuencia sube a siete de cada diez años, y de 17 años en adelante los consumidores ascienden a ocho de cada diez.

Sobre el consumo en menores, el diputado Radío sostuvo que se debe poner énfasis en aspectos educativos, siempre en el marco del respeto a la autonomía de la educación. “Las autoridades de la enseñanza participan de la coordinación con el presidente Tabaré Vázquez, por tanto no necesariamente todos los elementos vinculados a la educación están en la ley, muchos van a formar parte de las determinaciones propias que las autoridades educativas trabajan”, dijo el diputado por Canelones.

En la enseñanza

La Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) trabaja en la educación. Tiene centros educativos que acompañan a escolares de cuarto, quinto y sexto de escuela. En la grilla de estos centros, se incluye charlas con respecto al consumo responsable de alcohol y otras sustancias, entre Matemáticas, Idioma Español, Inglés y charlas sobre hábitos de trabajo.

Richard Read, presidente de la FOEB, se mostró de acuerdo con lo propuesto en la comisión. “Comparto el ataque al consumo problemático, pero hay un 85% de bebedores sociales que no tienen problemas de abuso”, dijo a HOY CANELONES. Si bien Read preside el gremio de la bebida, ha participado de la comisión por iniciativa propia. Su postura es personal y no representa a la federación.

Read concordó, además, con evitar que se venda alcohol a menores. “Hay niños de 12 años que ingresan a la ingesta alcohólica, por tanto el tema educativo es fundamental”, dijo. Matizó con que todas las cuestiones que vienen de la comisión son de sanción y control. Para él, el problema se resuelve con “un cambio sustancial en la educación… ese es el dos de la muestra”.

Plan de prevención

La JND, por su parte, presentó días atrás un plan de prevención de consumo problemático de sustancias en centros educativos, que incluye la conformación de 150 talleres en todo el país para promover la prevención del consumo problemático de sustancias, con un enfoque sanitario. El presidente de la Junta Nacional de Drogas, Juan Andrés Roballo, participó en la presentación del Plan y resaltó que los docentes, equipos multidisciplinarios, las familias y los diversos actores comunitarios son claves para un abordaje “serio y profundo del tema”, según informa el portal de la JND.

Roballo destacó, además, el aspecto interinstitucional y la importancia de generar acciones que vayan más allá de las fronteras de cada rol particular. “Esto se hace interactuando, poniendo en el centro lo que hay que poner, teniendo en cuenta que ese trabajo se basa en la evidencia científica internacional y nacional que tiene una orientación clara hacia las buenas prácticas”, explicó.

Elisa Romego

Fernando Guerrero