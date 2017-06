SOOFRICA y Minerva se reunieron ayer: compra del Frigorífico Canelones aún no está confirmada

Las autoridades de la multinacional de alimentos Minerva les comunicaron a los trabajadores del Frigorífico Canelones que el cambio de firma en la empresa canaria todavía no está confirmado. Ayer, el gerente de Minerva, Miguel Santana, se reunió con dirigentes de Sindicato de Obreros del Frigorífico de Canelones (SOOFRICA) y les dijo que deberían esperar unos días más para saber si la compra se efectúa o no.

La transacción se enmarca en una serie de operaciones por la que la empresa JBS, dueña actual de la unidad en Canelones, vendiera nueve frigoríficos de Latinoamérica. Las negociaciones fueron intervenidas por el Tribunal Supremo de Brasil, debido a los hechos de corrupción que involucran al titular de JBS, Joesley Batista, y al presidente del país norteño, Michel Temer.

HOY CANELONES habló con Américo Puga, expresidente de SOOFRICA, quien abandonó el cargo ayer, luego de elecciones. El sindicalista habló de las inquietudes y certezas que SOOFRICA tiene para el próximo semestre y de los dos escenarios posibles al venderse o no el Frigorífico Canelones.

Mantener las conquistas

Puga marcó como prioridad el hecho de que no se pierdan los derechos que el sindicato adquirió en estos años. “Hubo avances sustanciales en favor del salario y el bolsillo de los trabajadores. Nuestra principales preocupaciones pasan por mantener el nivel de ingreso salarial y que los puestos de trabajo no se vean minimizados”, dijo. No obstante, el expresidente de SOOFRICA prevé un buen futuro, debido al sello de calidad que el frigorífico tiene.

De efectuarse la venta, el panorama es positivo en cuanto a niveles de producción. “Las solicitudes del mercado cárnico internacional son cada vez más importantes, por tanto suponemos que si se produce la venta no afectará el nivel de faena ni habrá mayores sobresaltos para las fuentes de trabajo”, sostuvo Puga.

En la misma

El otro escenario posible es que JBS no pueda vender la unidad canaria. De esta manera, el Frigorífico Canelones seguiría perteneciendo a una empresa vinculada a escándalos de corrupción pero, según Puga, los hechos que involucran a JBS ocurrieron en Brasil y poco se relacionan con la sucursal canaria. “Esta unidad no tienen nivel de endeudamiento importante con banco alguno, se maneja independientemente del resto de lo que es JBS y representa el 0.0001 % de su producción”, dijo.

Puga agregó que la crisis política que Batista desató en Brasil no afectó la producción cárnica del frigorífico local en ningún momento, ni cree que lo afectará en el futuro si JBS sigue siendo la dueña.

Alerta por la concentración

En cuanto a la concentración de producción que Minerva tiene en Uruguay, Puga declaró que esa es una de las preocupaciones que el sindicato tiene. “Hay otras multinacionales que operan en Uruguay y hacen ‘la calesita’: tienen varios frigoríficos, trabajan en algunos y en otros mandan a sus trabajadores al seguro de paro. Nos preocupaba esta rotación pero hemos hablado con a las actuales autoridades y nos aseguraron que eso no va a ocurrir, que la unidad Canelones va seguir teniendo autonomía”, sostuvo.

Cambio de mando Américo Puga llegó a la redacción de HOY CANELONES el lunes a la tarde. Venía del acto de asunción del nuevo mandatario de SOOFRICA, Rodolfo García, luego de elecciones en el sindicato. El expresidente dijo que se va con un sindicato fuerte, con sus trabajadores con el salario más alto de la rama. Agregó que las elecciones tuvieron una buena participación de afiliados y que se necesita un sindicato unido “por si vienen tiempos que no queremos”.

Fernando Guerrero