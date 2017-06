La ciudad de Canelones se prepara para el IX Campeonato Departamental de Atletismo

La Federación Atlética de Canelones realizará el IX Campeonato Departamental de Atletismo en la ciudad de Canelones. El torneo se jugará el sábado 1º de julio, en el Estadio ‘Eduardo Martínez Monegal’ y en la Plaza de Deportes ‘Prof. Raúl Legnani’.

La Federación Atlética de Canelones, con sus filiales en Santa Lucía, Ciudad de la Costa y en la capital departamental, es la encargada de llevar adelante el evento. Sin embargo, el torneo estará abierto a todas las instituciones deportivas y educativas, y a los deportistas que quieran participar de forma individual. HOY CANELONES conversó sobre el campeonato que se avecina con Julio Torres, docente responsable de la Federación Atlética en la ciudad de Canelones. Torres habló, además, de los nueve años de una federación canaria que crece y crece con el tiempo.

Desde los 6 a los 80

Las pruebas se dividen en jabalina, salto alto, bala, salto largo, 60 metros llanos, lanzamiento, finales de velocidad, 100 metros llanos, 60 metros bala y 50, 80, 800, 1.500, 1.200 y 3.000 metros. Las categorías van desde Sub 8 hasta Mayores. “Es bueno aclarar que no hay categorías de vetearnos. Los más grandes compiten con los mayores jóvenes, pero pueden participar desde los 6 hasta los 80 años”, explicó el referente de la Federación.

El torneo comenzará a las nueve de la mañana, con las pruebas de jabalinas para mayores, de salto largo para Sub 18, de bala para Sub 16 y de salto largo para Sub 14. Caminará a las 18 hrs., luego de la carrera de 1.200 metros para Sub 16 y los relevos de 4×100. Los relevos se puntúan doble y solo se podrá realizar uno por institución en las ramas femenina y masculina.

El vecino puede competir

En el torneo podrán competir tanto instituciones deportivas como educativas, de todas las localidades del departamento. “El año pasado, la UTU de Vista Linda se vino con su plantel a competir”, ejemplificó Torres. Agregó que cada vecino que quiera competir puede hacerlo de forma individual.

Los interesados en participar tienen tiempo hasta las 20 hrs. del miércoles 28 de junio para inscribirse. Deben hacerlo a través del mail salvecesar2@gmail.com, enviando número de cédula de identidad y fecha de nacimiento, y especificando a qué prueba se quiere anotar. Cada deportista puede participar en tres pruebas como máximo. Las instituciones podrán competir con todos los atletas que quieran.

En crecimiento

La Federación se creó hace nueve años. Desde esa época realiza el campeonato departamental, que ofició de semillero para atletas reconocidos en el país y en el exterior. “En este momento tenemos a Kimberly De Mederos representando a Uruguay con la selección en el Torneo Sudamericano de Atletismo en Asunción (Paraguay). La atleta se formó durante diez años acá y ahora hace tres años que está en el Club Atlético Peñarol”, recordó Torres. Actualmente, la federación cuenta con trescientos deportistas.

EL grupo de atletismo busca ampliar su espectro y que se sumen más filiales en otras localidades del departamento. “Estamos abiertos a incorporar a personas que trabajen para educar en atletismo, porque han venido competidores de otras ciudades como Sauce, San Jacinto y Pando, que no tienen referentes en sus localidades”, sostuvo el profesor de la Federación.

F.G.