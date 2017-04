Con Graciela Rodríguez, previo a la presentación de ‘Stop, alguien tienen que parar’ en Canelones

Graciela Rodríguez y Franklin Rodríguez tienen muchas cosas en común, además de su apellido: ambos llevan una trayectoria de décadas en el teatro nacional y fueron pioneros en ideas y maneras de hacer humor. Actuaron en separado por muchos años, pero esta es la segunda vez que se juntan en las tablas.

La obra elegida es ‘Stop, alguien tiene que parar’, escrita por Franklin Rodríguez. La presentarán el próximo jueves 4 de mayo en el Complejo Cultural Politeama-Teatro Atahualpa del Cioppo, a las 20.30 hrs., con entradas a un costo de $350 y sistema 2×1 para suscriptores de HOY CANELONES.

La actriz y directora Graciela Rodríguez habló con HOY CANELONES sobre la obra que presentará el próximo jueves y sobre sus proyectos actuales. Rodríguez es la misma niña que en su infancia jugaba a hacer actriz y, hoy, cuenta con una reconocida trayectoria de muchos años.

¿Con qué se va a encontrar el público que vaya al Complejo Cultural Politeama el próximo jueves?

La obra es sobre una pareja de profesionales que tienen muy buenos trabajos pero nunca se pueden ver. No ven a su familia, no pueden tomarse un tiempo para hablar y viven en un vértigo de trabajo constante. En un momento, el marido comenta que dejó el trabajo; la esposa se pone muy contenta y decide abandonar su trabajo también. A partir de ahí, la obra se plantea qué pasa cuando dos personas, acostumbradas a estar a mil, dejan sus actividades. ¿Qué sucede con cada uno de ellos como individuo y con la pareja en su conjunto?

¿Cómo es la relación laboral con Franklin Rodríguez?

Trabajamos en 1999 con la obra ‘El submarino’, dirigida por Omar Varela. Después de dieciocho años, él me llamó de vuelta para ‘Stop’ y la pasamos muy bien. Hay buena química y nos entendemos bien en el escenario. Desde 1999 hasta ahora no nos habíamos encontrado más en el escenario. No se daba la oportunidad.

¿Qué desafío tiene esta obra?

Todas las obras tienen sus desafíos. Los personajes de cada obra no se parecen entre sí y la construcción de cada uno es distinta. En este caso, la esposa es una mujer calma, más tranquila que el marido, que tomó una decisión trascendental. Es un personaje nuevo para mí y me divierte. Creo que el público se va a sentir muy identificado con los protagonistas de ‘Stop’.

¿La comedia recorrerá otros lugares además de Canelones?

Sí. La estrenamos el sábado 22 en Montevideo y estuvo lleno. Está en cartel en El Notariado, los sábados a las 21 y los domingos a las 19:30 hrs. Fue un éxito los dos días del fin de semana pasado. Además, estará de gira por varias localidades del país.

¿Qué proyectos tiene además de ‘Stop’?

Estoy con ‘No seré feliz pero tengo marido’, un monólogo que, si bien lo hice hace diez años, lo veo como algo nuevo. Lo considero un estreno porque tiene una nueva puesta en escena y un guion diferente. ‘No seré feliz pero tengo marido’ está en cartel en Under Movie y comenzará a girar por el interior. Estoy también en radio con el personaje de Amanda en el programa ‘Las cosas en su sitio’ y en televisión con ‘Buscadores’. Además, voy a dirigir un espectáculo llamado ‘Confesiones de mujeres de 30’, que se estrena en junio en el Teatro del Centro.

Usted fue una de las primeras uruguayas comediantes… ¿Han cambiado las posibilidades que las mujeres tienen para hacer humor en la actualidad?

Hoy existe una generación de jóvenes con un humor muy personal, no resulta tan difícil. Sin embargo, algunas dificultades están presentes. No vemos a muchas mujeres haciendo humor en televisión, por ejemplo. En lo personal, nunca me dieron la oportunidad de tener un programa. No tengo claro si es por quiénes están en frente a un medio de comunicación, pero sí sé que surgieron humoristas nuevos con un humor muy personal y genial.

¿Ha tomado algo de ese nuevo humor para su trabajo?

Tengo un elemento del humor actual: la improvisación. No fue algo que aprendí, sino que lo traigo conmigo. Durante años he improvisado cosas que parecen guionadas. Esto me lo dio el pasaje por eventos particulares que animo. Voy a una despedida de soltera, a un cumpleaños de 80, un aniversario de bodas, etc. Eso me dio herramientas para improvisar. La improvisación me llevó también a mi personaje en la radio, pero es un elemento que ya lo tenía. No es que lo haya sacado de la actualidad. Es cierto, sí, que la actualización es contante, pero el foco está en que cada actor vaya a su esencia. Yo le tengo el mismo respeto el personaje de Amanda que las comedias de teatro, o a una obra de Shakespeare. A todo le dedico el mismo trabajo y la misma energía.

¿A más convocatoria mayor es la responsabilidad?

Hay que trabajar como el primer día o más, con más responsabilidad. Al principio empezás con menos peso. La gente me pregunta si me pongo nerviosa a pesar de mis años de carrera, y le respondo que sí, que estoy más nerviosa que antes.

La visión del creador

Hace un mes, HOY CANELONES charlaba con Franklin Rodríguez, quien sobre la obra ‘Stop, alguien tiene que parar’, que se presenta la próxima semana en Canelones, manifestaba: “Cuando escribo, trato cosas que me preocupan. Después busco la forma de cómo llevar adelante la obra. Me preocupa mucho la identidad, la idea de país tranquilo que teníamos y que se convirtió en un pueblo paranoico. Andas por la calle en Montevideo y la gente grita, no tenés donde estacionar. Hemos pasado de una ciudad chica a dimensiones cosmopolitas y esa es una preocupación que tengo. Eso me lleva a obras como ‘Stop, alguien tiene que parar’.

