Quinta fecha de Sub 15 y Sub 20

Se reanudó la actividad de la Liga Departamental de Fútbol de Canelones. La quinta fecha de las categorías Sub 15 y Sub 20 se jugó entre el sábado 22 y ayer, domingo 23 de abril. Darling es líder en ambas categorías.

En los resultados no hubo mayores novedades, es decir: no se dio alguno que se pueda considerar sorpresa. Si bien no lo es, hay que destacar la victoria de Libertad sobre Liverpool en Sub 20. El albirrojo ganó con comodidad. Darling dio cuenta de Juanicó en ambas categorías y en el ‘Florencio Santoro’, el local le ganó a Wanderers en Sub 20, del que no se esperaba tan baja performance en esta categoría.

La jornada de ayer se disputó en un excelente clima otoñal, hasta con temperatura que determinaba que los aficionados se refugiaran en los lugares de sombra. En algunos escenarios se realizaron homenajes a jugadores que integraron el plantel de Canelones que ganara la Copa Nacional de Selecciones.

Resultados de la quinta fecha

Sábado 22

Sub 15

Juventud Melilla 0 – Wanderers 1

Sub 20

Juventud Melilla 4 – Wanderers 2

Domingo 23

Sub 15

Liverpool 2 – Libertad 2

Darling 3 – Juanicó 1

Santa Lucía 5 – Sp. Huracán 0

Sub 20

Juv. Melilla 4 – Wanderers 2

Liverpool 1 – Libertad 3

Darling 2 –Juanicó 0

Santa Lucía 8 – Sp. Huracán 0

Posiciones de Sub 15

Equipo Pj Pg Pe Pp Gf Gc Pts D/g

Darling 5 4 0 1 20 2 12 18

Libertad 4 3 1 0 8 2 10 6

Sta. Lucía 5 2 2 1 11 5 8 6

D. Atlanta 4 2 1 1 6 4 7 2

Wanderers 4 2 0 2 3 4 6 -1

Juanicó 5 1 2 2 7 7 5 0

Liverpool 4 1 2 1 4 4 5 0

J. Melilla 5 1 0 4 5 17 3 -12

Sp. Huracán 4 0 0 4 1 20 0 -19

Posiciones de Sub 18

Equipo Pj Pg Pe Pp Gf Gc Pts D/g

Darling 5 4 1 0 21 3 13 18

Sta. Lucía 4 3 1 0 16 4 10 12

D. Atlanta 4 2 2 0 9 5 8 4

Libertad 4 1 3 0 6 4 6 2

Juanicó 5 1 1 3 13 13 4 0

J. Melilla 4 1 1 2 9 12 4 -3

Liverpool 4 1 1 2 9 12 4 -3

Wanderers 4 1 0 3 8 10 3 -2

Sp. Huracán 4 0 0 4 0 31 0 -31

Próxima fecha

Libertad – Santa Lucía

Juanicó – Juv. Melilla

Sp. Huracán – Liverpool

Wanderers – Def. Atlanta

Libre: Darling