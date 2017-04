Fue inaugurada la muestra de retratos grabados a mano, de Carlos Vignola, en Sala Lumière

El reconocido artista canario Carlos Vignola, socio fundador de la Asociación de Artistas y Artesanos de Canelones, expone en la Sala Lumière una interesante muestra, que podrá visitarse hasta el próximo 5 de mayo.

Vignola se caracteriza por la escultura pero esta vez decidió mostrar otra faceta. Realizó grabados a mano en madera, representando a varias figuras destacadas del siglo XX. HOY CANELONES concurrió a la Sala Lumière y habló con el artista sobre su exposición, la primera que realiza de grabados a mano.

Aquellos años

Según Vignola, el hilo conductor de la muestra es la nostalgia. Al entrar a la Sala Lumière se pueden ver retratos de Alfredo Zitarrosa, Charles Chaplin, Bob Marley, Minguito y la Madre Teresa de Calcuta, entre otros. “Tengo nostalgia de toda la gente que pinté. Los vi actuar, cantar, jugar al fútbol”, recordó el artista. “Son figuras que voy rescatando, las amplío, trato de darles color y sacar algo que me gusta. Me gusta el candombe, el tango y el fútbol. Y eso está presente en la muestra”, agregó.

Inquieto, Vignola busca “dejar algo en el camino” con sus obras. En la muestra también se pueden contemplar cuadros alegóricos, que hacen referencia al candombe y al tango. “La técnica es la misma en ambos tipos de cuadro, lo que varía es la pintura y los colores”, explicó.

Vignola fue realizando sus cuadros de a poco. Empezó con un puñado de retratos para la edición del primer ‘Canelones De-Muestra’. “Cuando tengo un día libre, hago uno. Si tengo un rato, hago otro. La manualidad me transporta a un lugar donde me distraigo y creo cosas”, indicó. Hoy, Vignola tiene más de veinte cuadros en la muestra y tuvo que llevarse alguno para su taller porque no quedaba más lugar en el hall de la sala.

Impulso

Los nietos del artista de 84 años fueron los que lo motivaron a que presentara sus cuadros en la Sala Lumière. “Mis nietos son los que quieren que siempre haga cosas. Ayer vino uno de ellos a ayudarme a armar. Además, mi nieta ha hecho alguna de las caricaturas en dibujo para que luego yo las pase a la madera” explicó Vignola.

La muestra no tendrá inauguración oficial. Ya está abierta para todo el público que quiera visitar la sala, todos los días, desde las 09 hasta las 18 hrs. “Lo mejor es que el público venga cuando pueda y cuando quiera”, sostuvo el artesano.