El espectáculo internacional del Circo Kroner llega a la ciudad de Canelones la próxima semana

Carpa nueva

El Internacional Circo Kroner se instalará el próximo viernes 28 de abril en el predio lindero al Estadio ‘Eduardo Martínez Monegal’. Estará allí por dos semanas y mostrará habilidades circenses que pasan por la magia, la acrobacia y el humor.

El espectáculo tendrá las mismas dimensiones que el que la compañía ofreció en el Velódromo Municipal durante la Semana de Turismo. Contará con un Globo de la Muerte que alberga cinco motocicletas y se abre en dos. Tendrá también trapecistas volantes, payasos y magos. Además, los niños podrán disfrutar de Los Vengadores, el grupo de superhéroes más taquillero de Marvel. Para conocer más sobre el espectáculo que se instalará en la ciudad, HOY CANELONES conversó con Maximiliano López, representante de Kroner.

Público cirquero

El circo ha visitado varios países de América como Brasil, Argentina y Paraguay. Luego del pasaje por la capital comenzaron la gira por el interior del país y eligieron a Canelones como primera ciudad a visitar. “El público uruguayo es uno de los más cirqueros de Latinoamérica. No en vano han venido grades compañías cono el Cirque du Soleil”, indico López. El representante agregó, además, que los números que más han llamado la atención fueron el Globo de la Muerte y los trapecistas volantes.

La carpa de Kroner mide quince metros de altura por diez de diámetro, y tiene la capacidad de recibir a 900 personas. Se trasladan por tierra en sus clásicas casas rodantes. La compañía tiene planeado quedarse por Uruguay durante todo el 2017.

Vienen de todos lados

Una de las premisas de Kroner es trabajar con gente de varios rincones del mundo. Hoy cuentan con arqueros de Estados Unidos y artistas de toda América Latina. Desde los inicios de la compañía circense, el adjetivo internacional es su sello. Los fundadores eran alemanes pero el país que eligieron para empezar fue Brasil.

López viene de una familia circense, ya que se crió entre trapecios y caras pintadas. Su padre trabajó como payaso y trapecista en Kroner, hace veinticinco años. Hoy López se dedica a la gerencia porque sufrió un accidente que le impide desarrollarse como acróbata, disciplina que siempre practicó. “Toda la vida estuve dentro del circo, en carpas, teatros y festivales. Es algo que se trasmite de generación en generación”, contó.

La tradición se ha renovado y hoy el circo no cuenta con algunas de las atracciones históricas. No hay animales en la carpa y esto hace que se busquen otras alternativas. “Los animales eran de las atracciones más grandes que tenían los circos. Al no tenerlos, se buscan otros encantos como el Globo de la Muerte, los arqueros, etc. Todo eso volvió a traer a la gente al circo”, finalizó diciendo.

F.G.