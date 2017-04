Con el músico, docente y escritor Fabián Laguna, autor de ‘Crónicas del Psiquiátrico Nuevo Mundo’

Fabián Laguna reeditará su libro ‘Crónicas del Psiquiátrico Nuevo Mundo’, una obra que, mezclando ficción y realidad, realiza una recorrida por los pasillos de un internado psiquiátrico y por la cabeza de un autor, oriundo de Aguas Corrientes pero que está radicado, desde hace algún tiempo, en la ciudad de Santa Lucía.

La presentación oficial de la reedición de ‘Crónicas del Psiquiátrico Nuevo Mundo’ se realizará el próximo viernes 21 de abril, a las 22 hrs., en el Polizón Teatro-Casa de los 7 vientos, ubicado en Gonzalo Ramírez 1595, Montevideo. El evento contará con música en vivo, intervenciones artísticas y lectura de algunas de las crónicas. HOY CANELONES dialogó con Fabián Laguna sobre el libro y sobre su experiencia como trabajador en la Colonia Etchepare.

¿De que tratan las ‘Crónicas del Psiquiátrico Nuevo Mundo’?

Cuentan historias de una persona que entra a trabajar a un psiquiátrico y, a medida que va conociendo el lugar, se pregunta cuál de los dos mundos es el manicomio. Se cuestiona si la locura está en el lugar donde trabaja o en la sociedad en la que vive. Esa línea entre la sociedad de “los normales” y “los locos” comienza a mezclarse, y surgen distintos personajes que cuentan una visión del amor, el odio, la tragedia y muchos sentimientos humanos.

Si bien es un libro de ficción está basado en tu experiencia personal cuando trabajaste en Etchepare…

Sí. Fui profesor de Educación Física e hice algunos talleres de música. Entrar a trabajar ahí fue el motor para el libro, cambió mi vida e hizo que comenzara a hacerme muchas preguntas. El libro toma cosas de lo vivido ahí adentro pero no cuenta historias de la Colonia. Como escritor, deformé algunas cosas. Tiene un poco de realidad y un poco de ficción.

Se van mezclar, además, otras artes en la presentación del libro…

Habrá una performance con actores del lugar. La presentación coincidió con que en Polizón Teatro está interpretando la obra ‘Bernarda’, que toca el tema de la locura. Les gustó la idea de que presentara la reedición allí, y cada uno de los actores va a intervenir. En base a la lectura de algunos fragmentos de mi libro propondrán algo que es una sorpresa hasta para mí.

¿La música también dirá presente?

Sí. Carmen de los Santos, Patricia Turnes y Karen Ann compusieron una canción en base a las crónicas. Se tomaron la libertad de modificar los textos a su gusto para crear una letra. Martín Rolando y Francisco Astorga ya han participado conmigo. Ellos tocarán canciones propias que se relacionan con los textos que Nancy Urdampilleta va a leer. En el cierre voy a estar tocando una canción, y pasaré canciones instrumentales que tratan el tema de la locura y la esquizofrenia.

¿Cómo se dio la reedición?

Publique el libro en octubre de 2015 y al mes y medio vendí todo el tiraje de 100 copias. La gente me veía por la calle y me preguntaba por el libro y no tenía más. Eso me llevó a hacer una reedición. Además, lo había presentado en Santa Lucía, Aguas Corrientes, Maldonado y me faltaba Montevideo. Quiero expandir el libro porque creo que toca un tema bastante fuerte para la sociedad como lo es la locura.

El libro lo escribiste en 2015… ¿Creés que en estos dos años ha cambiado el trato a los pacientes en los internados?

Es un tema muy complejo y hay cuestiones que dejan mucho que desear. Me da la impresión de que, aparte de las jerarquías, no les interesa cambiar las cosas. No todo ahí adentro es malo, hay gente que lucha e intenta dar lo mejor de sí para el cuidado de las personas, pero uno a veces se encuentra con la burocracia, un gran obstáculo. Para llevar adelante una idea, un trabajo, todo tiene que pasar por una burocracia tremenda. Incluso hasta para los paseos de los internos, necesarios para que se comuniquen con el exterior.

En cuanto a la Ley de Salud Mental… ¿creés que va a mejorar la situación de los pacientes?

Creo que una ley puede ayudar, pero si todas las partes no quieren cambiar es complicado. Uno de los planteos de la ley tiene que ver con las casas de medio camino. Pero hay casos de casas donde pasan cosas terribles. Incluso se ha dado que personas que salieron de las colonias para esas casas y regresaron porque el trato no era bueno.

La presentación

La nueva edición del libro ‘Crónicas del Psiquiátrico Nuevo Mundo’, de Fabián Laguna, se presentará el viernes 21 de abril, en Polizón Teatro-Casa de los 7 vientos (Gonzalo Ramírez 1595). Se abren las puertas a las 22hs para comenzar 22:30.

La música estará a cargo de Carmen de los Santos, Karen Ann, Patricia Turnes, Martín Rolando, Francisco Astorga y Fabián Laguna. La lectura será realizada por Nancy Urdampilleta. Participan actores y actrices de Polizón Teatro. Al cierre, habrá una degustación de vinos a cargo de Martin Torino

En primera persona

Conozco a Fabián Laguna desde hace varios años y me consta que en el libro ‘Crónicas del Psiquiátrico Nuevo Mundo’ ha dejado no solo lo mejor de sí en la escritura, sino en su propia percepción de los hechos allí reflejados, una percepción que tienen que ver con la situación de vivir la realidad del libro en primera persona.

Hace algún tiempo tuve la oportunidad de acompañar a Fabián a una de sus clases en la Colonia Etchepare, en el marco de un taller literario realizado para un grupo de internos. El clima alienante que suele rodear a las instituciones psiquiátricas –magnificado por una serie de estereotipos y esquematismos, mucha veces fogueados por los medios de comunicación– se diluyó por completo en aquel taller realizado de mañana. Leímos, escribimos y cantamos. En un momento, leí para los alumnos de Fabián la ‘Leyenda de la pitanga’, del olvidado autor Montiel Ballesteros (una de las pasiones bibliófilas de Fabián), generando un interesante intercambio que el propio docente envolvió en los acordes de una guitarra. De pronto, la mañana luminosa se convirtió en fiesta y en canto, en camaradería reforzada por el respeto al otro, fuera de toda institucionalización.

Celebro la salida de esta nueva edición de estas ‘Crónicas del Psiquiátrico Nuevo Mundo’, un libro poderoso, un libro necesario.

Martín Bentancor