Final feliz: Canelones campeón de la Copa Nacional

Por primera vez desde que se juega la Copa Nacional de Selecciones, Canelones sector capital inscribe su nombre como campeón de la categoría mayores.

Anoche, con un estadio casi repleto de aficionados, la azulgrana venció a Tacuarembó por un gol a cero. El único tanto del encuentro lo convirtió el lateral Matías Trasante, cuando se jugaba la primera mitad del encuentro. Fue un triunfo merecido de los dirigidos por Paolo Parolín, que además en las finales no dejaron ninguna duda y sumaron los seis puntos en disputa.

Hacer un comentario general de un encuentro de estas características pensamos que no es lo justo. En una final, por más que las reglas del juego no cambian, hay cosas que quedan de lado. El equipo titular tuvo variantes respecto al que jugara una semana atrás en Tacuarembó: retornó Vidal a la zaga, como era evidente, Butti y Banuchi fueron los volantes de contención y se mantuvo a Gallardo saliendo Pailós. La riqueza del plantel permitía estas cosas. Fue escaso el marcador, pero en ello ya no se piensa porque alcanzó para la ansiada consagración que a nuestro fútbol le había sido esquiva en algunas oportunidades. No vamos a destacar a ninguno de los que ayer jugaron, todos estuvieron firmes y en algunos momentos mostrando inteligencia, sobre todo en la segunda parte, cuando el rival mostró la violencia para contener a los ágiles de Canelones.

El arbitraje de Sotelo estuvo correcto a nuestro entender. Sobre los diez minutos de la segunda mitad, luego de una dura falta sobre Banuchi y Trasante cuando va al piso, se genera un tumulto y el juego estuvo detenido algunos minutos. El árbitro determinó las expulsiones de Trasante en Canelones y Siqueira en Tacuarembó. Si hacemos un balance al respecto, el que más lo sintió fue el visitante: perdió a su goleador, el que no estuvo en ninguno de los dos encuentros a la altura de sus antecedentes, pero los goleadores pueden aparecer en cualquier momento. Luego hubo otra expulsión: Almeida se fue temprano por una dura falta a un rival.

Canelones dominó el juego y bien pudo convertir más goles. Algunas de esas situaciones no fueron bien definidas y, en otras, el arquero Vaz fue determinante para anticipar a quiénes llegaban a definir.

Ser campeón no se mide por un solo encuentro. Esta selección comenzó perdiendo, luego se recuperó y fue agarrando rodaje, quemando etapas para ser primero en la fase de grupos y comenzar el camino al título del Sur. Lo demás es muy reciente y está en la memoria de todos. Justo campeón sin ninguna duda. Habrá que seguir trabajando. Este plantel tiene todavía mucho por delante y sin ninguna duda que en el interior seguirá siendo un duro escollo para cualquiera.

Estadio ‘Eduardo Martínez Monegal’

Árbitro: Carlos Sotelo (Maldonado Capital)

CANELONES 1

Rodrigo Olivera, Matías Trasante, Junior Vidal,, Sebastián Bentancor, Andrés Quatrini, Marcelo Banuchi, Gonzalo Butti, Gastón Ferrero, Diego Torres, Jonathan Gallardo, Joaquín Irazoqui. Técnico: Paolo Parolín.

Cambios: 57′ Diego Perdomo x Ferrero, 68′ Ruber Guerra x Irazoqui, 84′ Pablo Cáceres x Butti.

Relevos: Julián Acosta, Matías Cabrera, Fernando Piñeyrúa, Iván Pailós.

TACUAREMBÓ 0

Jonatan Vaz, Esteban Bentos, Santiago Cuello, Walter Pereira, Ramiro Esrtebes, Luis Ney Pintado, Julio Almeida, Jonatan De Los Santos, Juan Franchi, Gonzalo Colman, Octavio Siqueira. Técnico: Wilson Duarte.

Cambios: 32′ Ramiro Ramos x Estévez, 65′ Sebastián García x Franchi.

Relevos: Fredy Rodríguez, Gonzalo Vargas, Carlos Bastón, Sebastián Sánchez, Santiago Vica.

Gol: 30′ Matías Trasante (C)

Expulsados: 58′ Matías Trasante (C), Octavio Siqueira (T), 78′ Julio Almeida (T).

Nota: El encuentro se inició media hora más tarde debido a que la delegación de Tacuarembó tuvo un retraso al estar cortada la Ruta 5 por un accidente, el que afortunadamente no tuvo mayores consecuencias.