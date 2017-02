En marzo comienzan los talleres de Tango en Descarril-Espacio Cultural Autogestionado

El grupo de baile Guadalupenses ha tomado impulso desde su creación en 2016. Sus integrantes han estado ensayando todos los lunes del verano en el Descarril-Espacio Cultural Autogestionado, y ahora se preparan para el comienzo de los talleres en marzo.

HOY CANELONES conversó con Carlos Javier Rivero, fundador de Guadalupenses y profesor a cargo de los talleres en Descarril y en varios centros culturales del departamento de Canelones.

De chicos a grandes

Las clases en Descarril se dictarán de forma gratuita y estarán destinadas a los que recién comienzan a vincularse con la danza arrabalera. “Invitamos a personas de bajos recursos que no puedan pagar un curso, y a todo el interesado en la disciplina que se quiera arrimar”, dijo Rivero. Podrán asistir a las clases desde chicos de 8 años hasta adultos sin límite de edad.

El trabajo de Rivero no se queda solo en Descarril. Él y su grupo dictan clases en varias localidades del departamento. En Progreso darán clases a partir de abril, en la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Progreso, y de forma gratuita a los socios. En Santa Lucía los cursos son de Tango, Folclore y Danzas Teatrales y se dictan en el espacio cultural La Olla.

El interés del MEC y de los diferentes espacios cultuales se dio debido a la presentación que el grupo hizo el año pasado en la Primera Asociación de Jubilados y Pensionistas de Canelones, a beneficio del merendero ‘Charly Quaglia’ y que despertó iteres en el público y las autoridades presentes.

Para profundizar

En Canelones, el grupo comenzará con clases particulares para personas que ya tengan un nivel en el baile tanguero y quieran profundizar sus estudios. Estas clases incluirán la visita de referentes extranjeros, como Isabel Flores, ganadora del campeonato Inter-Milongas–CIM en el año 2015, y Érica Medina, dueña de una milonga en Buenos Aires. “El año pasado trajimos a Flores y dio un taller para niveles intermedios. Este año va a mostrar algo más especializado”, explicó Rivero. Estos cursos no se darán en Descarril y tendrán un costo.

Para tener un nivel profesional es mejor arrancar de joven, pero la edad no es un impedimento. “Si te gusta y no tenés ninguna enfermedad que te impida hacer los movimientos correspondientes de la danza, no hay ningún problema. Yo empecé con 30.”, manifestó.

Rivero estudió tango y folclore en el Espacio Cultural EMAO y luego participó en varios grupos de baile. En estos años se fue perfeccionando en el folclore y el tango. Actualmente reside en Canelones pero viaja a Argentina a estudiar técnicas de tango.

F.G.