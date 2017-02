Balance de las últimas reuniones realizadas por la Asamblea por el Agua en Santa Lucía

El colectivo Asamblea por el Agua se reunió el pasado viernes 10 en la ciudad de Santa Lucía, para seguir tratando la temática de contaminación en el Río Santa Lucía y generar material informativo sobre la asamblea.

El grupo está teniendo reuniones con bastante periodicidad, debido a los problemas que se vienen suscitando en las aguas departamentales. HOY CANELONES charló de las últimas reuniones con Marcos Umpiérrez, referente de Asamblea por el Agua.

La misma historia

El viernes se dinamizaron grupos de trabajo sobre varios frentes de difusión y generación de material informativos. “La temática que ya está instalada sigue siendo la misma. El tema de los ríos y del agua no ha cambiado sustancialmente. Seguiremos solicitando información a través de la calidad del agua Ley de Acceso a la Información Pública”, dijo Umpiérrez.

La reunión fue abierta y contó con un gran apoyo de los santalucenses. ”La inhabilitación para baño de las playas motivó a mucha gente a movilizarse y a hacerse cargo de un problema que es de todos”, explicó el integrante de la asamblea.

El jueves de la primera semana de febrero, la Asamblea por el Agua participó de una sesión abierta en el consejo de la Junta Local de Santa Lucía. Allí estuvieron presentes representantes de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) y de la Dirección Departamental de Gestión Ambiental. Para Umpiérrez, la información que se brindó en la reunión no fue suficiente. “Lo que se hizo allí fue culpar a la población del mal uso de los pluviales conectados al saneamiento. Esta puede ser una de las causas pero no creemos que sea la única”, enfatizó. “Por otro lado, molestó el hecho de que no se plantara una solución específica más que seguir monitoreando las playas y avisar cuando no estén habilitadas”, agregó.

Maltrato a la cuenca

En la sesión abierta del pasado jueves 2, los civiles presentes plantearon inquietudes sobre la cuenca del río. “Indagamos también sobre la gran presión que se le está haciendo a la cuenca, por parte del vertido de agrotóxicos, de la presión de los tambos y las industrias que no manejan sus afluentes. Ni que hablar de la tala de monte nativo”, sostuvo Umpiérrez.

Para el referente de Asamblea por el Agua, las autoridades no están tomando en cuenta la opinión de los colectivos que reclaman por un mayor cuidado del agua. Participamos de varias comisiones de la cuenca, que es el ámbito oficial que integra el Gobierno en conjunto con la sociedad civil, hemos hecho muchísimas exposiciones sobre la situación del río con documentación comprobada y no hemos visto que se nos tome en cuenta. La Comisión de la Cuenca debería ser el órgano en el cual se toman decisiones al respecto de cómo cuidar la cuenca y hoy por hoy no es más que una comisión asesora”, indicó Umpiérrez.

El referente agregó que se están naturalizando algunas cuestiones consecuentes a la contaminación del agua, a las que hace un tiempo se les prestaba más cuidado. “Poco a poco se va privatizando el agua. Ya todos compramos agua envasada, por ejemplo. Todo este tipo de cambios a los que nos vamos acostumbrando, de apoco están dando una señal de alerta, y de cuidado a un bien finito como lo es el agua”, concluyó Umpiérrez.

Fernando Guerrero