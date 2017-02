MOMO TODO EL AÑO: Don Timoteo en tiempo de renovación

Mucha expectativa se ha generado por la murga Don Timoteo para este Carnaval 2017, a raíz de una renovación en su plantel, incorporando figuras emblemáticas del género y la escena carnavalera. Edú ‘Pitufo’ Lombardo, Marcel Keoroglián, Martín ‘Laucha’ Sacco y el entrevistado, Pablo ‘Pinocho’ Routin forman parte del grupo creativo de la murga, aunque las decisiones artísticas siempre se colectivizaron.

Escribe: Nicolás Oroño

Así llega ‘Mamá yo quiero, mamá’ a los distintos escenarios de la fiesta de Momo. Un espectáculo que atraviesa por distintos pasajes de humor, crítica y sátira, volcados en escena por las “madres” de los murguistas, que luego de cantar el saludo dejan un bache en el escenario que debe ser cubierto. El diálogo con el ex integrante A Contramano, y Falta y Resto, entre otros, paseó por los confines de este nuevo proyecto artístico que ve la luz en febrero, así como también por pensamientos y sentimientos consecuentes con su trayectoria en Carnaval.

¿Cómo se dio tu llegada a Don Timoteo?

Tenía resuelto no salir. Estaba con intenciones de hacer la puesta en escena de Cayó la Cabra, como el año pasado. Me llamó Pitufo y me planteó que estaría bueno que pudiéramos salir juntos. Me dijo: “Es ahora o nunca”. Hace un par de años que andamos con la idea en la cabeza de volver a salir juntos. Él me había invitado para integrar Asaltantes con Patente en 2007, y en ese momento preferí quedarme en A Contramano. Conozco a la barra de Don Timoteo, que la quiero pila, y conozco cómo es el ambiente. Además, está Marcel Keoroglián, por quien tengo una admiración bárbara. Me interesó que la creación iba a ser bastante colectiva, entonces resolví salir por un montón de factores.

¿Cómo fue atravesar el proceso creativo?

El proceso fue largo y lindísimo. Empezamos en junio a definir ideas de por dónde podía ir el espectáculo. Una vez que se resolvió la idea central y el hilo argumental del asunto, comenzamos a escribir. Me gustan los procesos de creación de los espectáculos. Sobre todo cuando el ambiente está bueno, hay capacidad de laburo y ganas. Todo eso estuvo presente en Don Timoteo. Cuando se estrena y se muestra pasa a ser otra cosa, y es como una repetición de lo que fuiste creando. Pero el proceso inicial es súper lindo.

El modo de escribir…

Escribo varias versiones de una misma cosa. Me considero exigente y no me quedo con lo primero. De todas maneras, hay textos que vienen de una y los escribís, y quedan bien. También nada te garantiza que trabajando tres meses en el texto, después esté bueno. Me gusta atacar el mismo tema por diferentes lugares, para ver qué posibilidades me ofrecen la temática y la música. Las melodías ya de por sí te sugieren un tipo de texto. Luego uno toma la decisión de quedarse con una de las piezas.

El trabajo colectivo…

No sé si eso se traslada hacia el público. No conozco otra forma de trabajo. En los lugares donde he trabajado, he sido abierto a las opiniones y he estado dispuesto a cambiar lo que sea. El objetivo final siempre es crear un buen espectáculo. No soy de esas personas que cree que tiene la última palabra estética respecto a ese tipo de decisiones. Vos podés crear un texto súper elaborado, y en el ensayo a alguien se le ocurrió una idea brillante en un segundo, y hay que estar abierto; no solo con gente que forma parte del grupo de la murga, si no con algún vecino también. Me ha tocado recibir comentarios de vecinos que me han cambiado el rumbo de una cosa que había escrito. La murga tiene a eso dentro de su folclore; un mes y medio de ensayos abiertos donde la gente opina sobre lo que está viendo. Eso no pasa en el ámbito teatral, por ejemplo. Está bueno usar eso a favor, aunque también siento que alguien en algún momento tiene que tomar una decisión, y decir: ‘Hasta acá llegamos, vamos a poner esto’. Cuando llega ese momento, trato de decidir con coherencia.

¿Qué le está aportando Don Timoteo a tu carrera artística?

Don Timoteo tiene una frescura impresionante en su plantel. Salvo los más veteranos, que somos nosotros, Pitufo, Marcelo Pallarés, Marcel Keoroglián, Ronald Arismendi y yo. Después casi todos tienen poco más de veinte años. Está aportando esa energía joven, y ese amor por el Carnaval desde otras generaciones. Es una inyección muy buena, porque a estos carnavales los vivo de manera muy intensa, porque son como los últimos. Cuando uno se plantea salir sabe que tiene que tener una dedicación de siete u ocho meses, y como está armada la vida de uno a veces no tenés la posibilidad de meter un Carnaval en el medio, con la energía que necesita. El Carnaval es para disfrutarlo, y no para padecerlo. Nunca había salido en un grupo con una generación tan joven, y personas que podrían ser mis hijos, por ejemplo. En A Contramano, el promedio de edad estaba entre 45 y 50 años, y en otras murgas que he salido compartía con gente de mi generación.

¿Qué momentos vividos en carnaval perduran en tu retina como los más disfrutables?

Equivocadamente uno se va quedando con lo que considera más cercano a la felicidad. Pero la vida también está construida con otras cosas. Cuando pienso en el Carnaval también me gusta encontrarme con esos fracasos artísticos. Cosas que quise plasmar arriba de un escenario, y que no lograron convencer. Hubo años donde escribí cosas que no fueron bien recibidas, o no se entendieron, y me quedo con ellas también.

¿Qué es lo que más disfrutás del Carnaval?

El encuentro con la gente es muy disfrutable, sobre todo el hecho de saber que estoy formando parte de una fiesta popular. Ir a los tablados y encontrarte con la gente que está ahí, con la familia, con los niños, etc. Ese es el Carnaval. Después pasan otras cosas como el concurso, el Teatro de Verano, el periodismo de Carnaval, los medios de comunicación, los hinchas, los comentarios, y todo eso del Carnaval que no me molesta porque me parece que es parte del gran juego que se está planteando.

¿En qué medida el carnaval se ha enriquecido y qué cosas ha perdido?

Ha ido perdiendo frescura e ingenuidad. Antes había eso en las propuestas, y ahora no lo hay. Ahora está más presente el intelecto. Siempre está la intuición de los artistas que la crean. Aunque siento que ahora hay como una vuelta a las raíces, y que la gente está empezando a reírse de cosas ingenuas. Cuando era un niño, la gente se reía porque veía al vecino de peluca haciendo un cuplé. No importaba ni lo que estaba cantando. Eso no se puede perder. El Carnaval atravesó por un proceso oscuro con la dictadura, y a partir de ahí se pegoteó un discurso más ideológico. Creo que la murga recién está saliendo de ese decir, y se ha vuelto a la poesía y a un decir más liviano.

¿Hay algo que aún tengas en el tintero?

Siempre sueño con espectáculo que tengan otras betas. Que pueda haber músicos y coros multitudinarios. Pero eso estaría fuera del Carnaval. Por más que el género de murga es abierto y libre, el concurso cuida que el género no se mueva. Entonces no se puede hacer mucho más de lo que se hace, y a veces se hace mucho menos de lo que se puede. Se repiten recetas y modelos que funcionan. Por eso se nota cuando una murga viene y patea el tablero, aunque tiene un costo que es que seguramente le va a ir mal en el concurso. Deberíamos estar agradecidos a las murgas que arriesgan, porque de esas murgas se alimentan otras que van a hacer cosas nuevas, Si no es un aburrimiento ver quince modelitos de lo mismo. Me gustaría participar de un proyecto que patee el tablero en algún momento.

La influencia del concurso…

Si no hubiese un reglamento o un concurso, estaríamos hablando de otra cosa. Porque el concurso tiene que ver mucho con la vida institucional de una murga. Si una murga gana, va más allá de un trofeo. Esa murga al otro año trabaja más, y la gente que está dentro de ese grupo tiene más trabajo. Se abren puertas para viajar a otros lugares. Puede ser que haya gente a la que lo único que le importa es ganar, pero ganar trae aparejadas otras cosas que son importantes para gente que viene remándola con un proyecto. Si te ponés a pensar en grupos que vienen remando quince o veinte años con un proyecto, y un día ganan, seguro lo que les costaba un montón, empieza a costarles menos. Pasan a tener más sponsors, y en vez de hacer 50 tablados, hacen 120. Ganar te devuelve otras cosas, te arrima, público, y como artista tenés la posibilidad de cantar para más gente, y eso está bueno porque vos querés que la gente escuche lo que estás proponiendo. Yo te podría decir: ‘No debería haber concurso’, pero concurso hay en todos lados. En cine hay premios para determinados actores y no para otros, y en el teatro y la música pasa lo mismo.

Si Don Timoteo fuera una foto, ¿qué habría en ella?

Habría algo que simbolice alegría. Cada noche es una fiesta, y ha sido así todo el proceso. Hay un grupo divino. El objetivo es claro, y es salir a hacer el espectáculo.