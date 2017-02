Con Eduardo ‘Gordo’ Vadone a la cabeza, Imperio Canario supo deslumbrar en los carnavales canarios desde la década del ochenta hasta principios de los años 2000, en la etapa que los integrantes de la escuela recuerdan como ‘época dorada’. Dejaron de salir por la muerte de su fundador pero volvieron con fuerza y teniendo a Vadone siempre presente.

Luego de más de quince años sin salir, la reconocida escuela de samba retomó la escena carnavalera allá por el año 2015. La escuela empezó de cero a comprarse sus instrumentos y su vestimenta. Lograron salir en el Carnaval 2016 y se reforzaron cada vez más, hasta tener equipamiento propio. Este año estuvieron en el desfile de la ciudad de Canelones, abrirán y cerrarán el tablado que lleva el nombre de su fundador, y están por confirmar la presencia en varios desfiles del departamento. HOY CANELONES conversó sobre este resurgir y sobre lo que vendrá para la escuela con Maicol Vadone, responsable de Imperio Canario.

¿Cómo se les ocurrió volver?

Empezamos a partir del escenario popular que lleva el nombre de Eduardo ‘Gordo’ Vadone. Cuando el grupo de organizadores habla con nosotros para que le diéramos el ‘Ok’ del nombre, nos dicen: “¿Qué les parece juntar unos cuantos de Imperio Canario?” Esos ‘unos cuantos’ resultaron ser cuarenta personas. En 2016, con vistas a que el tablado se hiciera de vuelta, nos juntamos de nuevo y decidimos salir en el desfile de Carnaval. Desde que los organizadores nos dieron el puntapié inicial no hemos parado porque, como decimos los uruguayos, ‘todo el año es Carnaval’.

¿Costó volver a empezar?

Fue todo un desafío. Hacía más de quince años que Imperio Canario no salía y al principio no teníamos instrumentos. Éramos cuarenta personas y quedaban pocos instrumentos de algún integrante. El año pasado, la Escuela Samba Canaria nos prestó los suyos porque no salieron en Carnaval ese año. Durante 2016 hicimos varias actividades para recaudar fondos, fuimos a la feria a tocar, pusimos pegotines a la venta, hicimos cazuelas de mondongo y fuimos reflotando. Este año tenemos instrumentos nuestros, vestimenta y un portabanderas.

¿Todos los integrantes actuales estaban en la vieja época?

EL 70% son de la época dorada, como le llamamos nosotros; después están también los hijos de los integrantes. Es muy familiar lo que hacemos, por el hecho de formar un buen equipo y de que no haya problemas en los lugares donde vayamos

Siguen con la tradición de algunas cosas que exceden el Carnaval, como repartir caramelos en Navidad…

Sí. Siempre decimos en el grupo “al pueblo lo que es del pueblo”. Imperio Canario es del pueblo, el Gordo era del pueblo. Le queríamos devolver esa alegría a la gente. Hicimos una gran movida de difusión y por suerte pudimos salir a repartir. Fuimos en dos camionetas, una con los integrantes tocando y otra con Papa Noel repartiendo caramelos

Fernando Guerrero