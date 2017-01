Vecinos de Aguas Corrientes se muestran disconformes por el cobro de entrada a la playa

“Los locales entramos gratis, pero me parece discriminatorio que se le cobre a una persona de afuera un dinero por bañarse en una playa pública”, dijo a HOY CANELONES Robert Martínez, comerciante de la zona.

El balneario de Aguas Corrientes se encuentra junto a la zona de pesca y al camping, que está a cargo del Club Náutico. Tanto a la zona de playa como a la de pesca se ingresa por una única puerta y se cobra allí un monto de $50 para ingresar a la playa y $70 para el camping. Los que viven en la Villa de Aguas Corrientes entran gratis si realizan un trámite de ingreso en el Náutico.

Bajó la venta

Martínez explicó que desde que se comenzó a cobrar las ventas mermaron más de un 50%. “Los fines de semana está muy concurrido, pero no pasa lo que ocurría años anteriores, donde la afluencia de gente se daba todo los días”, dijo. Agregó que antes era muy común ver a gente de Canelones y de Santa Lucía yendo a “pegarse un chapuzón”, pero desde que se cobra esto no pasa.

“Yo estoy de acuerdo con que se cobre el camping. El problema es que se cobre por la playa”, sostuvo Martínez. El balneario cuenta con alerta bacteriológica de hace casi un mes, lo que dificulta aún más las condiciones del servicio.

Martínez, junto a un grupo de vecinos, reclamó el año pasado para que se les brindaran los detalles del comodato que le permitía al club cobrar. Como informáramos en ediciones anteriores, el juez Daniel Mazzeo le recomendó a autoridades del Náutico y a los comerciantes de la zona que se fijaran si ese comodato estaba vigente. “Les dije a la gente del club que se dirigieran e hicieran las gestiones ante OSE, en el Departamento Jurídico o en alguna otra oficina del ente, para saber si está vigente o no”, explicó el Juez Mazzeo en la edición de HOY CANELONES del 13 de febrero de 2016. A casi un año de este hecho, el grupo de vecinos no tienen novedades sobre la vigencia del comodato.

Puerta sellada

Pablo Fernández es vecino del lugar. Tiene una buena relación con las autoridades del club y está agradecido con los que hace el Náutico con la escuela de canotaje. Su crítica recae en el personal que hay en la puerta de entrada, que está a cargo de una empresa tercerizada. “La gente de la puerta no conoce a los lugareños y el trato es muy malo. Me da tristeza porque me vine a vivir acá hace años para tener cerca el río”, declaró.

Daniel Pérez, presidente del Club Náutico, luego de que la noticia del cobro por el acceso al río apareciera en varios medios de prensa, decidió no realizar declaraciones.

Fernando Guerrero