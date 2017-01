Vecinos de la ciudad de Canelones reclaman por arreglos en la piscina de la Plaza de Deportes.

Como informara HOY CANELONES en la edición del pasado sábado, el diputado Daniel Radío (Partido Independiente) realizó un pedido de informes sobre la piscina de la Plaza de Deportes ‘Prof. Raúl Legnani’. En concreto, el legislador indaga sobre los problemas en la climatización de la piscina y en la rotura del vaso.

El pedido surgió de las reuniones que el diputado Radío mantuviera con un grupo de doce vecinos de la ciudad de Canelones, que manifestaron su preocupación por la piscina. HOY CANELONES conversó con Diana Morena, Susana Cilintano y Graciela Moraes, tres de las vecinas participantes de la reunión, para conocer sus inquietudes.

Preocupación

La preocupación primordial que manifestaron en las reuniones fue la del escape de agua que se genera por la rotura del vaso. “Los constructores de la piscina informaron a la autoridades que si no se reparaba la pérdida, la piscina puede correr peligro de derrumbe”, sostuvo Diana Morena, una de las vecinas. “Hay un tema económico, de cuánto dinero se gasta en la pérdida, y un tema ecológico. Si se pierde el recurso del agua, ¿cómo influye esta pérdida en el terreno de los vecinos?”, se preguntó Graciela Moraes, otra de las vecinas.

La segunda preocupación se vincula con la temperatura del agua. “En pleno invierno no se podía meter (en la piscina) del frío que hacía”, dijo Susana Cilintano, otra vecina implicada en la reunión. Cilintano declaró, además, que debido al frío y a las condiciones del piso de la piscina, sufrió heridas en sus pies. “Me quedaron los pies azules y con tajos que me ardían por el dolor”, dijo.

Morena indicó que “tampoco conocemos las licitaciones de la obra y si la comisión asesora de la Plaza de Deportes afronta esos temas”. Con respecto al pedido de informes de Radío, el presidente de la comisión asesora, Jorge Calvetti, dijo que “no estaba al tanto, pero debido al informe que HOY CANELONES le brindó “iba a tratar el tema con la comisión en la próxima reunión”.

Con respecto a la piscina, Calvetti informó que “la comisión en principio no plantea ninguna preocupación” y que la obra de la reparación del vaso está en trámite. “Ya se encuentra en trámite el sellado del vaso. Por otros temas no hay preocupación”, indicó.

En el correr del año

Lo concreto es que la piscina de la Plaza de Deportes tiene una rotura del vaso que provoca una pérdida de agua. Desde el año pasado se están haciendo las tratativas para el arreglo, y según declarara oportunamente la directora Sylvana Rodríguez a HOY CANELONES, el arreglo se efectuará en el correr del año.

Fernando Guerrero