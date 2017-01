Esteban Vieta, fundador del Centro de Equinoterapia La Milagrosa, brindó charla en Canelones

El Centro de Equinoterapia La Milagrosa, fundado por Esteban Vieta, se encuentra en el Camino Blengio N° 008, en Sauce, y busca que niños, jóvenes y adultos puedan acceder al tratamiento equino de forma gratuita.

El pasado martes, en la Asociación de Jubilados Policiales de la ciudad de Canelones, Esteban Vieta, que es profesor de equitación y dueño de La Milagrosa, brindó una charla a los vecinos de la capital departamental acerca de los beneficios de la equinoterapia, las metas que se cumplieron en solo un año y los planes para el 2017.

Sueño concretado

Vieta comenzó a interiorizarse en la equitación años atrás, en el departamento de Flores, y luego decidió instalar un centro en su terreno en Sauce, para que niños y adultos con discapacidades puedan acceder a la terapia equina de forma gratuita. La idea comenzó como un sueño, que luego de un año se está haciendo realidad.

“En el 2015 hicimos el primer agujero (boxes) para los caballos y ahí empezaron todos los sueños. El 15 de diciembre de 2015, en Sauce, en el Espacio Cultural Casa de Artigas hicimos nuestra presentación al pueblo de lo que haríamos en 2016. La verdad es que se sumó muchísima gente y pudimos formar la ONG La Milagrosa”, manifestó.

Con mucha voluntad

Ya que no tienen recursos propios para llevar adelante las actividades en el centro, desde la ONG se organizaron diversos eventos como busecas, té, etc., y también se venden bonos de colaboración. “Como es sin fines de lucro, intentamos buscar nuestros recursos para que salga adelante. Más allá de que tenemos pila de ganas, a veces no es suficiente”, afirmó Vieta.

Cuando se llegó a una mínima cantidad de dinero, pudieron comenzar las actividades en octubre, con diez personas (niños y adultos). La idea, para 2017, es ampliar el espectro y llegar a atender a ochenta personas.

Para Vieta lo importante es poder brindar ayuda para las personas que tienen discapacidades y no pueden costearse tratamientos en otros lugares. “Desde 2009 trabajo con este tema y veo que un montón de familias que tienen integrantes con discapacidad, no tienen adónde ir. Con la equinoterapia sus vidas toman otras perspectivas, sus metas de vida mejoran exponencialmente. Si no hubiera estos lugares gratuitos, sin dinero no hay lugares a donde ir. ¿Y el resto del mundo dónde queda? ¿Se queda en su cuarto encerrado sin hacer nada esperando que el tiempo pase?”, se pregunta Vieta, y responde firmemente: “Nuestra idea no es esa, sino que es justamente ayudar a esas personas que no tienen adónde ir”.

Sueños y metas

Por otra parte, Vieta expresó con alegría que se llegó a conseguir la meta de instalar un salón multiuso, ya que una señora conoció la historia del centro y decidió aportar el dinero para hacerlo posible. “City Containers se puso a las órdenes para hacer la parte de adentro. La idea es que el salón esté pronto a mediados de marzo”, señaló. “Eso ya es comenzar con otro espíritu, porque vamos a poder tener un salón de psicomotricidad. También va a venir a trabajar una amiga odontóloga, de manera honoraria, que se está especializando en discapacidad”, afirmó.

Vieta añadió que otro de los objetivos a los que quiere llegar La Milagrosa es a “trabajar con adultos mayores que van a hogares de ancianos por no tener adónde ir, que están abandonados”. Se refirió a que la vida en los centros para adultos mayores se vuelve muy monótona y que es necesario ofrecer actividades de integración, acompañamiento, etc.

A tan solo un año de la idea inicial, el centro de equinoterapia ha alcanzado varias metas: comenzó a atender a las primeras personas, hay varios profesionales que podrán trabajar en el centro y se encuentra en vísperas de agrandar los espacios con un salón multiuso. La idea central de la ONG La Milagrosa es que las personas con discapacidad puedan acceder a los beneficios de la equinoterapia de manera gratuita.

Elisa Romego