Canelones arrolló a San José por 4 a 1

Una clara victoria del equipo azulgrana sobre San José Capital, lo deja como líder del Grupo A en la Regional Sur.

Diego Torres, de gran labor, remata para anotar el cuarto tanto que cerró el marcador de la clara victoria sobre San José Capital.

Pese a que comenzó perdiendo, Canelones fue netamente superior a su rival. San José tuvo en los quince primeros minutos el control de la pelota, lo que hizo que a los diez minutos se pusiera en ventaja por intermedio de Rovetta. El local comenzó a tomar las marcas y a jugar más concentrado. Además, la movilidad de Torres junto a Irazoqui y Pailós, que volcado sobre la izquierda fue más efectivo para el equipo, comenzaron a generar serios problemas en la defensa josefina. La igualdad llegó luego de una serie de rebotes. El balón llegó al pie derecho de Ferrero, quien remató alto sin que el arquero Silva pudiera intentar desviar el balón.

Desde ese momento quien mandó en el terreno de juego fue el equipo dirigido por Parolín. Un gran desborde de Torres por derecha permitió a Trasante marcar el segundo tanto. Luego llegó el de Pailós, quien muy descuidado por izquierda recibió un envió aéreo rematando de primera con su pierna zurda. Le quedaban ocho minutos a ese primer tiempo y, en los mismos, bien pudo llegar el cuarto tanto.

En la segunda parte el panorama no cambió. Canelones le cedió un poco el terreno a su rival pero este fue totalmente inoperante en la ofensiva. Además, el fondo del local estaba muy firme y también el mediocampo, jugando con criterio el balón. Sin dudas en lo colectivo fue el mejor encuentro que jugó nuestra selección. Llegaron los cambios: Butti por Palesso y dos de ofensiva, Núñez en lugar de Pailós y Piñeyrúa por Irazoqui. Se generaron varias situaciones para que el marcador aumentara pero ello sucedió en la última jugada del encuentro, cuando Torres incursionó por izquierda y tras eludir a su marcador, remató con potencia y gran dirección al caño derecho del arquero. Clara y justa victoria. Si bien restan dos encuentros de esta primera fase, se puede decir que el pasaje a la segunda está asegurado.

Estadio ‘Eduardo Martínez Monegal’

CANELONES 4-SAN JOSÉ 1

Árbitro: Santiago Gómez. Asistentes: Jorge Arezo, Santiago Mederos (Tacuarembó Capital).

CANELONES

R. Olivera, M. Trasante, J. Vidal, S. Bentancor, A. Quatrini, A. Palesso (69′ G. Butti), M. Banuchi, G. Ferrero, D. Torres, J. Irazoqui (77′ F. Piñeyrúa), I. Pailós (71′ E. Núñez). Técnico: P. Parolín.

SAN JOSÉ CAP.

E. Silva, D. De Los Santos, M. Quevedo, M. Moreira, G. Alayón, N. Reyes (73′ C. Fuentes), B. Yeladián, T. Val. (80′ M. Hornes) J. I. Guardado, J. Rovetta, P. Vico. Técnico: M. Rodríguez.

Goles: 10′ J. Rovetta (SJ), 23′ G. Ferrero (C), 32′ M. Trasante (C), 37′ I. Pailós (C), 90+4 D. Torres (C).

Jugadores expulsados: No hubo.