Canelones estuvo cerca pero Colonia se llevó un punto

Por la tercera fecha en primera fase de la Copa Nacional de Selecciones, jugaron el pasado sábado en el ‘Martínez Monegal’, Canelones y Colonia. El encuentro terminó igualado en un gol, resultado que se ajusta a lo que fue el trámite de los noventa minutos.

En el primer tiempo se dieron pocas situaciones del gol, lo que hace que el juego no guste (en este caso, a los pocos aficionados que se dieron cita en el escenario deportivo). Más cerca estuvo Canelones de convertir en un par de ocasiones. Una de ellas terminó en la red del arco coloniense, con un gran cabezazo de Pailós, recepcionando un centro llegado desde la izquierda. Pero el árbitro Sotelo, a instancias de su primer asistente, invalidó la jugada por posición adelantada del delantero azulgrana.

No podemos hacer un juicio pleno de la incidencia porque nuestra vista acompaña la trayectoria del balón, pero nos quedan grandes dudas sobre si Pailós estaba adelantado.

La otra situación clara estuvo en el pie derecho de Irazoqui. Cuando se aprontaba para rematar a corta distancia del arquero Bentancour, apareció la pierna salvadora de un defensa para mandar el balón al córner.

Canelones comenzó jugando con una variante respecto a cómo había ingresado en Ecilda Paullier. Salazar quedó en el banco de relevos y su lugar lo ocupó Marcelo Banuchi, quien no había estado en los anteriores encuentros debido a que debía cumplir una sanción. No podemos definir si los dirigidos por Parolín respetaron demasiado al rival o si este se encargó que cortarle los circuitos de generación de juego. Más bien se trabajó a esfuerzos individuales, y también hay que tomar en cuenta que Colonia no contaba con Reyes, que según informan es de los muy buenos delanteros que surgen en esta Copa. La única chance con que llegó la visita fue un remate que se fue sobre el horizontal, por parte del número nueve Bertinat, quien en esa incidencia quedó lesionado y no retornó a jugar la segunda parte. Así acabó un primer tiempo bastante chato, pero en el que propuso Canelones.

En la segunda mitad las cosas cambiaron. Gastón Rodríguez ingresó por Bertinat en los dirigidos por Gayol. No fue hombre de punta. Ayudó mucho en la mitad del terreno, comenzó a tener más la pelota y a llegar sobre el arco de Olivera, sin inquietar mucho pero a llegar. En el primer cuarto de hora de esa segunda mitad, Parolín manda el primer cambio: Salazar en lugar de Ferrero. Poco después, el que ingresó fue Gallardo. Se tuvo un poco más de ofensiva, pero siempre de forma individual. Colectivamente Canelones no estuvo nunca. El tercer cambió fue la salida de Palesso, dejando su lugar a Butti para que jugará el último cuarto de hora.

En tanto Colonia apostaba a un error defensivo y manejaba el balón de un lateral a otro, Gayol sacó al volante Aranda colocando a Gonia. Este último se instaló en la derecha, como los viejos punteros, y con su velocidad fue creándole problemas al sector izquierdo de la defensa azulgrana. Pero pasada la media hora llegó la apertura y fue para el local. Un saque rápido desde el fondo lo captura Irazoqui por el centro con Colonia algo dormido, ve el hueco y remata al arco. El balón roza en un defensa que pretendía cerrar y se introduce en el arco. Todo Colonia le reclamó a Sotelo, aduciendo que cuando Canelones saca del fondo la pelota les correspondía, pero el árbitro se mantuvo firme aduciendo que para él y sus colaboradores no había pasado nada como para invalidar la conquista.

Le quedaba poco al encuentro. El que apostaba a contragolpear era Canelones, con Gallardo e Irazoqui y actuando Torres como lanzador. Restaban seis minutos cuando llega el empate. Un formidable remate de distancia ejecutado por el zaguero y capitán Diego Araújo venció a Olivera totalmente. Como se suele decir, un gol de otro partido.

CANELONES 1 – COLONIA 1

Estadio ‘Eduardo Martínez Monegal’

Árbitro: Carlos Sotelo.

Asistentes: Washington Toledo y Wilson Rodríguez (Maldonado Capital)

CANELONES

Rodrigo Olivera – Matías Trasante – Junior Vidal – Sebastián Bentancor – Andrés Quatrini – Ángelo Palesso – Gastón Ferrero – Marcelo Banuchi – Diego Torres – Iván Pailós – Joaquín Irazoqui. D. Técnico: Paolo Parolín.

Cambios: 59′ Maximiliano Salazar x Ferrero; 66′ Jonathan Gallardo x Pailós; 74′ Gonzalo Butti x Palesso.

Relevos: Julián Acosta – Salvador Elizeche – Diego Perdomo – Emiliano Núñez.

COLONIA

Marcelo Bentancour – Leonardo Álvarez – Diego Araújo – Jorge Torres – Emanuel Pignnanessi – Adrián Daghero – Leandro Alfonso – Fabricio González – Rafael Aranda – Emiliano Frache – Martín Bertinat. D. Técnico: Darlyn Gayol.

Cambios: 46′ Gastón Rodríguez x Bertinat; 56′ Brian Gonia x Aranda; 84′ Ricardo Barreto x Aranda. Relevos: Ignacio Acarini – Sebastián Díaz – Suárez y Garat.

Goles: 33′ Rodrigo Irazoqui (Can); 84′ Diego Araújo (Col)

Jugadores expulsados: No hubo

Después del encuentro: El técnico de Canelones

Paolo Parolín, técnico de la selección local, se mostró sereno. “De local siempre es bueno ganar. De todas formas, el empate no nos molesta demasiado”, dijo. En referencia a los noventa minutos de juego, acotó que “no hay dos lecturas, en la segunda parte no jugamos bien, el rival controló el juego, nos pusimos en ventaja y se podía mantener el resultado, pero nos marcaron un golazo. Son esas cosas que tiene el fútbol y no están en los libretos”.

En cuanto al futuro, señaló que se seguirá trabajando. “El miércoles recibimos a San José Capital. Si logramos ganar el panorama se aclara bastante”, manifestó.

Con Darlyn Gayol, técnico de Colonia

El técnico de Colonia se mostró algo cauto. “El resultado es bueno sin dudas para nosotros. Llegamos con problemas de lesiones y hoy tuvimos otra, pero Colonia no vino a empatar”, señaló. En otro aspecto, dijo que el árbitro “hizo un buen trabajo. No vio dos penales en el área de Canelones y cuando nos convierten la jugada se inicia con un saque en que le correspondía a Colonia. Pero ya está, hay que pensar en los próximos encuentros. Tendremos dos de visita y recibiremos a Canelones. Ninguno será fácil”.