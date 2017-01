San Antonio festejó su aniversario

Con una numerosa concurrencia contó la celebración del 142º aniversario del proceso fundacional de San Antonio.

La celebración programada por el municipio local se realizó en la noche del pasado sábado 14, día en el que se cumplían los 142 años del proceso fundacional del pueblo. El centro de la Plaza Pública se vio rodeado, como tantas veces, por una numerosa presencia de público convocado por una atractiva programación.

Artistas locales que siempre tiene cabida en estos festivales demostraron su capacidad artística en el escenario. Tal el caso del grupo que interpreta danzas árabes, las jóvenes cancionistas Érica y Mélani y luego la orquesta tropical Nueva Banda, que atrajo a la pista a numerosas parejas con la interpretación de conocidas creaciones musicales bailables.

Los Gauchos de la Cumbia y Que Onda fueron bandas que precedieron a la esperada y aplaudida presencia de Valeria Gau, que cerró la exitosa noche de celebración.

El alcalde Dámaso Pani realizó durante el acto una serie de agradecimientos a mucha gente que prestó su colaboración en todo momento, entre otros, los concejales y funcionarios del Municipio, al Grupo Kolping, a la directiva del Radio Club, con cuyo gimnasio se contaba en caso de mal tiempo, a los funcionarios de la Seccional 15ª, a quien prestó el escenario y a la presencia de todo el público.

La Intendencia de Canelones marcó presencia por parte del intendente en funciones, Tabaré Costa, quien también hizo uso de la palabra, mostrando su satisfacción de poder estar en este festejo y ofreciendo su colaboración para nuevos festivales y prometiendo su apoyo para mejorar el acceso a lo que en San Antonio denominan ‘la playa de los pobres’, en la cercana zona conocida como Paso de Cuello.

Con el Intendente en funciones Tabaré Costa

En oportunidad de la jornada criolla que se realizó días pasados en San Antonio, con motivo de los 142 años de su proceso fundacional, recogimos la palabra del director de Cultura de la Intendencia de Canelones, Mtro. Tabaré Costa, en esos momentos intendente en funciones, vestido de gaucho y participando del desfile junto a más de doscientos representantes de diferentes aparcerías.

“Como director de Cultura, en primer lugar estoy agradecido a la organización que me haya permitido compartir esta jornada de tradición, porque esto es gran parte de la cultura no solo en nuestro departamento sino en nuestro país y, por otro lado, sabiendo que está enmarcado en los 142 años de San Antonio, estamos acá representando a la Intendencia para apoyar el festejo del aniversario como lo hacemos en otros municipios, no solo en San Antonio. Lo hicimos el año pasado y lo volvimos a hacer, así que estamos realmente contentos”, expresó.

Su vinculación con el campo y la actividad hípica

“Tengo que aclarar que la idea que tiene la gente de los políticos es la del escritorio, la corbata… en mi caso, es todo lo contrario. Me crié en el medio rural, en Rincón del Gigante, ahí en Canelón Chico. Toda la vida tuvimos caballo, inclusive trabajé con caballos en la chacra de mi padre, productor rural. Luego la vida, el estudio, fue haciendo que no me dedicara a la producción rural pero que siempre la tuviera presente, porque cuando uno se cría en el campo, esos valores que uno aprende lo persiguen durante toda la vida”, señaló.

Agregó que “así que no me siento que me disfrazo de gaucho, sino que me siento muy cómodo cuando me pongo este tipo de ropa. Y cuando ando a caballo, que lo hago cada vez que puedo porque también me hace sentir bien y otra cosa que tengo que decir es que, a veces, la actividad de la Intendencia es muy agotadora, muy estresante y yo me siento muy bien andando a caballo. Yo digo siempre que hago una especie de equinoterapia. El caballo tiene esa rara virtud y naturaleza que hace que la gente se sienta bien, así que lo hago no solo porque es parte de mí, sino que lo hago también porque me gusta”.

Por último, Costa señaló que “quiero gradecer que a la organización. Sabemos que este tipo de cosas llevan mucho trabajo. Hay que estar siempre mirando para arriba por el tema del clima, que nos está jugando siempre malas pasadas. Pero, además, quiero felicitarlos porque ha salido todo muy bien.”