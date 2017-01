Se sigue evidenciando poca accesibilidad para personas discapacitadas en la ciudad de Canelones

Difícil el andar

Caminando por el centro de la ciudad se pueden ver autos estacionados al lado de las rampas accesibles. Esta es una de las tantas dificultades que las personas con discapacidad tienen a la hora de transitar por Canelones, así como las calles deterioradas y los obstáculos en las veredas.

Rubén Machín, integrante de varias organizaciones pro derechos de las personas con discapacidad, dialogó con HOY CANELONES sobre las dificultades a la hora de movilizarse en la ciudad, problemas que padecen no solo los discapacitados sino también los peatones y ciclistas, en general, en la capital departamental.

“Se olvidan de sus propios clientes”

La ocupación de veredas de acceso no se da solo por los autos que estacionan allí; en ocasiones también se coloca cartelería y mercadería por parte de algunos comerciantes, lo que provoca que los peatones terminen transitando por la calle. “Duele mucho cuando los comerciantes tiran todo para afuera, exhiben su mercadería en plena vereda y se olvidan de sus propios clientes”, lamenta Machín.

Agrega, además, que a esto se le suma el deterioro de las veredas, lo que provoca que muchas veces el transeúnte tenga que caminar por la calle y contraflecha. “Nuestros brazos son como piernas, no podemos dar la vuelta a la manzana para ir a favor del tránsito”, contó.

Las rampas también se han deteriorado y, según Machín, algunas no son accesibles. ”Hay rampas ubicadas en lugares no adecuados. En José Enrique Rodó y Florencio Sánchez, por ejemplo, hay una rampa con un pozo en la vereda”, dice.

Las personas con sillas de ruedas no son las únicas que se ven obstaculizadas al transitar por Canelones. “Una persona mayor, una madre con su bebé, todos los peatones pueden utilizar las rampas”, explica Machín. El paso por las veredas se dificulta también para las personas no videntes. “Los toldos de los comercios están a una altura en la que una persona ciega se puede golpear la cabeza”, agrega Machín. “La sumatoria sigue y las calles también están deterioradas. Por los pozos de las calles, rompo rayos de la silla toda las semanas. Son rayos que si no los arreglo me quedo sin ruedas, las piernas que tengo”, explica.

Fiscalización y educación

Dos problemas son los que Machín encuentra en la obstrucción del acceso, a saber, la educación y la falta de fiscalización. “La Intendencia debe verificar y controlar a los comerciantes”, dice. “Deben dictarse también clases de seguridad vial a las personas con discapacidad, porque son los que van por la calle. Los que andan en sillas de ruedas, las personas ciegas y las madres con hijos tienen que usar material reflectivo”, agrega.

Con respecto a la educación, declaró que hay una “falta de cultura total”, y que muchas veces “las mismas personas con discapacidad son los que estacionan los autos en las rampas”. Insiste, además, en que es importante hacer énfasis en la inclusión vial en las escuelas, para que las futuras generaciones sean más sensibles.

Muchos luchadores

Varias organizaciones militan para mejorar la situación de acceso a las personas con discapacidad y para concientizar a conductores. “Uno, como vecino de la zona, trabaja en concientizar los derechos, incentivar al conductor a respetar, a que se dé cuenta de que ese rebaje de cordón es para el peatón”, indica Machín. Él forma parte de la Asociación de Discapacitados Motrices Canelones (ADIMSCA), de la Comisión de Discapacidad de ADEOM Canelones y de la Red de Víctimas y Familiares de Siniestros de Tránsito.

ADIMSCA fue la primera asociación de Canelones que empezó a trabajar con los derechos para discapacitados. Por otra parte, con ADEOM realizaron las primeras charlas de seguridad vial y discapacidad. “Generalmente, un trabajador reclama por problemas salariales, vestimenta, transporte. El discapacitado busca accesibilidad en la vereda para poder ingresar al lugar de trabajo, transporte público, mejorar el estado de las calles”, finalizó diciendo.

Fernando Guerrero