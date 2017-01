INFORME ESPECIAL: Repercusiones del fallo de la Justicia Italiana por militares y el Plan Cóndor

No alcanza, definitivamente no alcanza

El pasado martes, la Justicia italiana, en Roma, falló sobre la participación de varios militares latinoamericanos en el Plan Cóndor, durante los años de las dictaduras del Cono Sur. De los catorce militares uruguayos que esperaban el fallo, sólo el ex canciller Juan Carlos Blanco recibió la condena de cadena perpetua.

Las voces de protesta y desazón no tardaron en dejarse oír. El vicepresidente de la República, Raúl Sendic, que viajó especialmente a Roma para presenciar el fallo, en representación del Gobierno uruguayo dijo estar “defraudado” con el fallo, y que, como Estado, Uruguay había “dado los pasos necesarios”.

Asimismo, en declaraciones a Radio Uruguay, Sendic dijo no estar en condiciones de juzgar los elementos que llevaron al Tribunal para llegar a esta conclusión”. Sin embargo, recordó que la mayoría de los militares y policías absueltos por el Tribunal de Roma “están cumpliendo condena y están presos en Uruguay”.

Repercusión local

Al conocerse la noticia del fallo de la Justicia italiana, HOY CANELONES consultó a Wilson Falero Díaz, poeta, artesano, hombre de mil oficios y vecino de la ciudad de Canelones, que en el pasado mes de junio viajó a Roma a brindar testimonio en la causa sobre el Plan Cóndor. “Lo ocurrido es, sencillamente, vergonzoso y trágico”, manifestó.

Falero, que como tantas personas aguardaba con optimismo el fallo que condenara a los involucrados, ofreció su testimonio en la cárcel romana de Rebibbia, donde se desarrolló la causa por el plan de coordinación de operaciones entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y esporádicamente, Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador con Estados Unidos, entre la década del setenta y ochenta del pasado siglo. “Creo que, sin dudas, tendrían que ir todos o casi todos los acusados presos. El principal acusado, (el ex agente de Inteligencia y capitán de Navío) Jorge Tróccoli, escribió un libro fundamentando la tortura”, señaló.

Falero entiende lo ocurrido el martes, con el fallo que condenó al ex canciller Juan Carlos Blanco y absolvió a los militares acusados, como una señal de la forma en que se mueve el poder a nivel mundial. “La justicia y el poder se mueven en terrenos que nosotros ni siquiera sospechamos. Esta es una clara señal de la impunidad que campea en el mundo de hoy. Es un reflejo. Porque, estoy seguro, que si yo y dos tipos más y una mujer salimos a robar gallinas y nos atrapan, a la que procesan es a la mujer. Esto es lo mismo”, manifestó.

Consultado sobre si se había contactado con otros testigos que, como él, dieron su versión de los hechos en la corte romana, Falero contó que había hablado con el ex diputado y senador Martín Ponce de León, que viajó con él a declarar a Italia y que llegó a presentar, como prueba, un completo organigrama de la represión. “Ayer (por el martes) inmediatamente después de conocerse el fallo, me mandó un mensaje el abogado (representante del Estado uruguayo en el caso). Estaba muy indignado. ‘Apelaremos, apelaremos’, me dijo”, cuenta.

Por último, Falero indicó que lo ocurrido el pasado martes le hace reforzar su creencia de que los servicios de Inteligencia de Italia y Uruguay, en los años nefastos de la dictadura cívico-militar, estaban algo más que conectados. “¿Qué oscuro favor se estarán pagando con esto?”, se preguntó nuestro entrevistado.

M.A.B.

Militar (R) Carlos Silva celebra el “ejemplo” del fallo

Han sido muchas las valoraciones negativas que se han dejado oír en las últimas horas, luego de que el pasado martes se conociera el fallo. Otras voces, como la del coronel retirado Carlos Silva, manifestaron que se hizo justicia con este fallo. Ayer, en diálogo con Montevideo Portal, el ex militar dijo que el fallo fue “justo” y que es “un poco lo que todo pensamos siempre” al respecto “al tema este del Plan Cóndor”, que fue “muy mal manejado por la Justicia en general”.

Para Silva “ahora se aclaró la situación”, y expresó que la resolución italiana es “un ejemplo” para el resto de las Justicias de América, “que todavía siguen insistiendo con esto del Plan Cóndor”.

Por último, Silva dijo que no sabe “bien en qué” se basó la Justicia para condenar a Juan Carlos Blanco, “imagino que en algún tipo de responsabilidad política”.

¿Quiénes?

Los catorce imputados uruguayos en el juicio eran Juan Carlos Blanco, Jorge Tróccoli, Gregorio Álvarez (fallecido el pasado 28 de diciembre), José Arab, José Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau, Pedro Mato, Luis Alfredo Maurente, Ricardo Medina, Ernesto Ramas, José Lima, Jorge Silveira Quesada, Ernesto Soca y Gilberto Vázquez. Cabe consignar que casi todos ellos están presos en Uruguay.

En total, la Fiscalía Italiana inculpó a 27 uniformados uruguayos, chilenos, bolivianos y peruanos por sus implicancias en el Plan Cóndor, a través del cual se asesinó y se hizo desaparecer a 42 jóvenes de izquierda, entre ellos 20 italianos, durante las décadas de 1970 y 1980.