No respetar señales de tránsito: un problema constante en la ciudad de Canelones

Mirar para un costado

Los vecinos del barrio Parada Rodó, de la ciudad de Canelones, ven a los turistas pasar “al mango” con sus autos por la Ruta 11. Al costado de la ruta está construida una ciclovía, sobre la que estacionan autos, a pesar de que hay un gran cartel indicando que no se puede estacionar.

El aumento del tránsito y el estacionamiento de vehículos en las ciclovías hacen que el paso de bicicletas y peatones se dificulte, poniendo en riesgo la vida de vecinos del barrio, estudiantes de la UTU Canelones y deportistas de la Plaza de Deportes ‘Prof. Raúl Legnani’ (ambos centros ubicados en la zona).

“Los autos estacionan en la ciclovía y nos da miedo esquivarlos, porque si te caés en la ruta los autos no frenan”, comenta una vecina del lugar. “Es un tema que está en boca de los vecinos. El tránsito por la ciclovía es riesgoso y más aún con el pasaje de turistas”, agrega un comerciante de la zona.

HOY CANELONES habló con los vecinos del barrio Parada Rodó y concurrió al lugar para ver la situación de la ruta. Dialogó también sobre el tema con Marcelo Metediera, director de Tránsito de la Comuna; Darío Pimienta, alcalde de Canelones, y Raúl Stábile, referente del Grupo de Ciclistas Von Drais.

Más presencia, más educación

Metediera informó que se han realizado fiscalizaciones en el lugar pero que la presencia de inspectores “quizás no es la necesaria”. La apuesta del área de Tránsito de la Comuna es a una mayor infraestructura del cuerpo inspector. “Desde que se aprobó el presupuesto buscamos armar algunas modificaciones a la interna del tránsito y dividir el departamento en tres zonas inspectoras. Cada zona tendrá su grupo operativo”, declaró Metediera. Agregó, además, que los equipos contarán con espirómetros y con un camión o una camioneta para trasladar los vehículos retenidos.

Por otro lado, Von Drais no se centra en la mayor presencia de inspectores. “Con las multas los conductores dejan de estacionar en los lugares donde no se debe, pero no se puede poner un inspector en cada esquina”, dijo Stábile. El referente del grupo de ciclistas de la capital departamental opinó que la solución del problema está en las políticas educativas. “Han bajado algunos siniestros con las reglamentaciones, pero siempre desde una forma coercitiva. No ha estado presente un cambio educacional”, explicó. “Algunos países tienen a la seguridad vial como una materia más en Secundaria. Debemos mirar hacia esos países”, agregó.

Aumento automotor

Según Stábile, otras de la problemáticas que el barrio presenta es que durante los últimos años ha incrementado su propuesta comercial y urbanística, y muchas veces los conductores “no tienen dónde estacionar”. En este sentido, el alcalde Darío Pimienta declaró que los problemas para estacionar van de la mano con el incremento del parque automotor, y que la problemática forma parte de las inquietudes que se han planteado sobre el tránsito.

Otras irregularidades

El estacionamiento en la ciclovía no es la única falta de tránsito que la ciudad de Canelones presenta. Hace muy poco, circularon fotos en las redes sociales sobre el estacionamiento de vehículos al lado de las rampas de acceso para personas con discapacidad y sobre el cruce de peatonal.

Fernando Guerrero