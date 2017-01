Graciela Zeballos preside la Comisión Civil Amigos de Aguas Corrientes

Siempre inquieta integrando comisiones, promoviendo la prevención del cáncer de mama, Graciela Zeballos formó parte de la antigua comisión pro colaboración policial de la Sub Comisaría de la villa del agua. Conversamos con ella acerca de un gran logro para la villa del agua como la Policlínica.

Reflotar la comisión…

“Con respecto a la policlínica recientemente inaugurada fue una lucha muy grande. Se habla de que en el año 1968 se planteaba la necesidad de una policlínica abierta todos los días. Hubo muchas trabas y se logró el 23 de diciembre pasado. Nos acompañó mucha gente. El inconveniente era que la Asociación Civil Amigos de Aguas Corrientes hubo que reflotarla. Esa asociación la preside quien habla, Graciela Zeballos, Claudio Rago es el vicepresidente, Carlos Fulco es el secretario, en la comisión fiscal está Álvaro Alfonso que nos acompaña, hubo muchas vueltas para dar. Y salió adelante. Allí está ASSE, el Círculo, Comeca. Aquí no había una base fija, la Dra. Teresa Lasa tenía que ir a la casa de los vecinos que la llamaban, se estuvo atendiendo un tiempo en el municipio, era algo precario, lo más necesario para atender a la gente. Lo merecía Aguas Corrientes este paso adelante. Fue una emoción muy grande para el alcalde, para Fulco, para aquel que trabajó… y aquellos que decían que no iba a salir la policlínica, que cuando la precisen vengan, que la puerta está abierta… y ahora estamos detrás de un salón multiuso que sale por un proyecto del municipio, hace falta para reuniones, espectáculos, actividad social. Vamos a trabajar en conjunto con el municipio y la intendencia también para hacer obras. En cuanto a las obras previstas en el quinquenio para el municipio están las luces. Se construirá la peatonal por la avenida principal. El Camino de Los Ingleses, cuando se fue Carámbula dijo que le quedó pendiente esta obra. Y eso sería muy bueno para un circuito para las competencias de ciclismo. Otro lugar referente es el Náutico. La gente viene trabajando bien. Entró el Verano Azul a tallar, está el camping, que está más seguro, más cuidado. Se cobra una entrada, que eso era fundamental para el mantenimiento. Si no se cobra una entrada se está expuesto a cualquier visita, no se puede controlar la gente, de repente, en cambio cobrando una entrada, el que viene a pagar lo hace, como el Parador Tajes, que lo hace bien. La entrada es de $ 60, es barata”, nos cuenta Graciela.

La Comisión en Apoyo a la Comunidad volcada a eventos deportivos

“Se armó este grupo de vecinos que venían de esa comisión de apoyo a la sub comisaría, otros son nuevos. El alcalde Álvaro Alfonso nos propuso esa iniciativa. Nosotros trabajamos en conjunto con el municipio. Tenemos agenda para este año 2017. El tercer domingo de abril vuelven a correr los master, el segundo domingo de mayo se correrá la primera maratón en Aguas Corrientes, nunca se corrió una maratón, nos ayuda gente de Santa Lucía. Y para febrero próximo tendríamos un master de fútbol. Tuvimos eventos deportivos. Como el ciclismo, el 29 y el 30 de octubre, la primera edición master en apoyo a la prevención del cáncer de mama. Se corrió desde el municipio hasta Campo Militar, eran 20 kilómetros en total, se entregaron trofeos y premios, hubo una placa entre esos premios confeccionada por artesanas locales. Nos ayudó la policía, a la gente de Tránsito, la ambulancia de Carlos Alpuy. Los ciclistas que llegaron quedaron encantados del trato recibido. Tenemos que mostrar Aguas Corrientes, los comerciantes pueden vender más… Trabajamos tres meses antes preparando todo. El 17 y 18 vino la gente de Codecam que vino a correr aquí, organización de la federación ciclista uruguaya, nosotros dimos una mano, vinieron brasileros, argentinos, muchas delegaciones del interior, llegaron 300 personas”, nos dijo.