Con Maxi de la Cruz, previo a su show en el Country Club de Atlántida

El próximo lunes, a las 22 hrs., se presenta el cómico y actor Maxi de la Cruz en el Country Club de Atlántida. Con un show de Stand Up, Maxi hablará con el público sobre situaciones cotidianas que nos pasan a todos. En clave de humor, tratará temas como la relaciones con los hijos, los padres, las parejas y la tecnología.

HOY CANELONES habló con el reconocido humorista, quien regresó hace pocos días a Uruguay de una gira por varios países de América y que participará este año en una tira televisiva de Pol-ka, la productora de Adrián Suar. La serie contará con un elenco integrado por Florencia Peña, Mike Amigorena, Alberto Ajaka y Paola Krum, entre otros.

¿Qué espectáculo vas a presentar en el Country?

Un show cien por ciento Stand Up. Voy a estar hablando con la gente sobre cosas que nos pasan y temas que nos identifican. Si la noche se presta, improvisaré e interpretaré al Richard, o alguno de mis personajes. Eso lo voy viendo, dependiendo de la respuesta del público. A veces, la gente viene copada, sin personajes, y sigo solito. El espectáculo es parte de una gira que hice durante todo el año pasado. Estuvimos varios años por el Country y estuvo buenísimo, por el lugar, el escenario y hubo además muy buena onda de la gente.

¿Qué planes tenés para el 2017?

El jueves reestrené una obra de teatro en Buenos Aires que se llama ‘Como el culo’, una comedia muy divertida que la haremos hasta marzo, seguramente. También estoy grabando una nueva tira televisiva que se llama ‘Quiero vivir a tu lado’, de la productora argentina Pol-ka, y que se podrá disfrutar en Uruguay. Solo puedo hacer dos shows este verano, el de Atlántida el lunes y el de Piriápolis el martes. Tuve que pedir libre en las grabaciones de la tira para poder hacer estos shows. Quería hacerlos.

¿Es la primera vez que haces un personaje fijo en una tira argentina?

Sí. He hecho alguna participación puntual pero esta vez se me dio lo de tener un personaje que, en principio, es fijo. Son muy dinámicas estas tiras. Puede ser que el personaje se muera mañana o que pase a ser el héroe de la novela. Depende de muchos factores, pero en principio es estable.

¿Tu personaje seguirá en la línea del humor?

Sí. La tira en general es una comedia, muy divertida. El personaje tiene su comicidad. La historia de la ficción está muy bien escrita. Tiene varias historias que se van entrelazando. El elenco es muy bueno también. Estoy súper contento.

Se te dieron otras cosas importantes durante el 2016. Estuviste por varios países de América, por ejemplo…

Terminamos una gira en diciembre. Estuvimos por Ecuador, México, Colombia, El Salvador, República Dominicana y Estados Unidos. Estuvo muy bueno, sobre todo por el desafío de conocer otro público. Fue una locura interesante que, además, tuvo una buena repercusión.

Te va muy bien en Argentina y estuviste por varios países del mundo… ¿En qué momento decidiste ponerte metas tan altas?

En la cabeza siempre las tuve. Como artista siempre querés crecer, ponerte metas y plantearte desafíos para no quedare en la cómoda. Hay que buscar cosas que te reactiven todo, desde la creatividad hasta el ego. Siempre tuve la idea de trabajar en Latinoamérica y he preparado mi material con una impronta internacional. Hablo de cosas cotidianas que nos pasan a todos: una situación en un supermercado, la relación con la pareja, con los hijos, los padres, la tecnología, con el médico. Cosas que le pasan a todo el mundo y que me funcionaron en otros países.

Fernando Guerrero