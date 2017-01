Con Víctor Gómez, fundador de Canarios Rugby Club

En el pasado mes de noviembre, el equipo de rugby Canarios Rugby Club retomó sus entrenamientos luego de unos meses de inactividad. Actualmente, se encuentran a entrenar los lunes y miércoles, a las 22 hrs., en el Parque Artigas de la ciudad de Canelones, junto al Complejo Deportivo Municipal.

En esta entrevista, el fundador y actual entrenador de Canarios Ruby Club, Víctor Gómez, habló con HOY CANELONES sobre su vínculo personal con el deporte, la situación del club canario y la difusión del rugby en Uruguay.

¿Cuál fue el impulso para retomar la actividad del club?

Los jugadores tenían ganas de rearmarlo. Canarios se fundó en el 2010 y fue el club que introdujo al rugby en la ciudad de Canelones. Llegamos a tener cien personas jugando, repartidos entre todos los planteles femenino, masculino y juvenil. Ahora tenemos treinta personas en el club, una cifra bastante interesante para haber renganchado hace poco. Estamos abiertos a que entre más gente. La actividad es sin fines de lucro, solo cobraremos una pequeña cuota el próximo año para colaborar con la compra de materiales, pelotas equipos y demás. Tampoco hay límites de edad ni de condición física para entrar porque este es un deporte inclusivo. El único requisito es estar apto para realizar cualquier deporte.

¿Hoy en día la actividad del rugby en Uruguay tiene más difusión que años atrás?

Sí, pero todavía es muy necesaria la difusión de los valores de este deporte. Hay varios preconceptos. Todavía se cree que es un deporte agresivo. Es un deporte de contacto, pero es uno de los que ofrece menos riesgo porque el contacto se entrena en todas las situaciones y en el día a día del rugby. Son muchos más peligrosos aquellos deportes en los que existe contacto pero no se lo entrena. El rugby es un deporte muy seguro si lo enseña gente con experiencia. Se debe difundir también sobre lo inclusivo que es. Valora y potencia todas las condiciones físicas. Aquí son útiles el alto, el bajo, el flaco y el gordito.

¿Cuándo comenzó tu vínculo con el rugby?

Empecé a los treinta años. Fue una experiencia increíble. En mi adolescencia tuve a mis padres enfermos de cáncer, pasé de sanatorio en sanatorio y no tuve la oportunidad de practicar un deporte. Las enfermedades de mis padres me trajeron una obesidad muy grande, me discriminaban en otros deportes pro mi peso. Cuando ingresé en el rugby tenía sobrepeso, pero me aceptaron, me dieron para adelante y comencé una carrera febril de veinte años de duración, donde no falte a ninguna práctica. A los 38 años se me dio la oportunidad de jugar en la selección del interior y fue un verdadero premio.

¿Estuviste por varios lugares con este deporte?

Sí. A nivel nacional estuve compitiendo en clubes de primera y fui ayudante entrenador de los juveniles de Los Teros. A nivel internacional tuve la oportunidad de realizar una especialización en Sudáfrica, en el año 1999. Me sirvió mucho porque allí se ponía énfasis en el rugby que se enseñaba en las aldeas, con muy pocos recursos. Hoy aplico esos conocimientos a Canarios. Desde Montevideo nos han dicho: “No puedo creer que tengan un nivel tan alto con tan pocos recursos”.

Tenés otras pasiones además del rugby…

Soy radioaficionado desde que tengo 14 años. Fui presidente del Radio Club Uruguayo, institución pionera en la radiodifusión nacional. Tuve la oportunidad de hacer cosas muy lindas con esta actividad, como el primer monumento a la radiodifusión en Latinoamérica, ubicado en Paso de los Toros. En Las Brujas, lugar donde vivo, construí un radiotransmisor que se convirtió en la 90.7 FM Radio victoria, una radio comunitaria al servicio de toda la comunidad del lugar. También soy técnico en electricidad, una vocación que tengo desde los nueve años.

Fernando Guerrero