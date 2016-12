Visiones sobre la situación del agronegocio sojero en el Departamento de Canelones

Modelos incompatibles

“Algo empieza a hacer ruido en el departamento de Canelones, donde coexisten un modelo de producción familiar con uno de producción a gran escala”, dice el director de Desarrollo Rural de la Comuna Canaria, Matías Carámbula.

En la misma línea, Álvaro Jaume, productor rural de Sauce e impulsor de la Comisión ‘Por un Canelones Libre de Soja Transgénica y en Defensa del Agua’, sostiene: “Bajo ningún concepto, la producción familiar, la sustentabilidad agroecológica, la soberanía alimentaria, en Canelones natural, podrían convivir con la plantación de soja transgénica”. Ambas afirmaciones muestran que hay una coincidencia entre las propuestas de la Comisión de prohibir la plantación de soja transgénica (que se elevó a la Intendencia hace un mes, con 12.500 firmas recolectadas), y las respuestas iniciales del gobierno departamental.

Ha sido notable el trabajo y la movida de la Comisión ‘Por un Canelones Libre de Soja Transgénica y en Defensa del Agua’. Así lo demuestran las 12.500 firmas recolectadas en un plazo de seis meses. Luego de la entrega de firmas a la Intendencia, la comisión fue citada a una entrevista con el equipo de gobierno departamental.

Las firmas recolectadas para prohibir la soja transgénica en el departamento se entregaron al intendente Yamandú Orsi, hace más de un mes, en una gran movida organizada por la Comisión en la Plaza de Canelones. Diez días después, desde la Intendencia citaron a los voceros de la comisión a una entrevista. La cita se realizó en el despacho del intendente, en compañía del director de Desarrollo Rural, Matías Carámbula, el director de la Secretaría de Planificación, Sergio Ashfield y el director de Gestión Ambiental, Leonardo Herou.

Realidades

Álvaro Jaume y Gonzalo Chiappe son productores rurales de Sauce que han estado involucrados desde el inicio en la conformación de la Comisión ‘Por un Canelones Libre de Soja Transgénica y en Defensa del Agua”. En esta situación, a un mes desde la entrega de firmas a la Comuna Canaria, dialogaron con HOY CANELONES.

En primer lugar, la pronta respuesta de la Intendencia es valorada positivamente por los integrantes, ya que a los diez días se comunicaron para tener una reunión. No obstante, su postura en el momento de la entrevista fue muy firme: “Nosotros fuimos más que nada a escuchar, porque nuestro planteo es muy claro y sigue siendo el mismo”, indicó Chiappe. Jaume, por su parte, destacó que la respuesta formal aún no está.

Firmeza

“Desde la Intendencia transmitieron que valoraban positivamente la movida, que no son nada ciegos en la importancia y la jerarquía que tiene una movida como esta para Canelones y que compartían en grandes líneas. Hicieron énfasis en lo complejo que puede ser tomar una resolución al respecto por todas las implicancias que tiene la temática de la soja y resaltaron que le dan al tema una gran jerarquía y que entienden los argumentos que exponemos”, explicó Jaume.

Además, afirmó que “nos encontramos con una perspectiva muy razonable que tiene que ver con la agroecología, la producción familiar, las huertas orgánicas, la soberanía alimentaria, todos esos valores que nosotros reclamamos históricamente, ellos los comprenden, bajo todo punto de vista”. Es importante destacar que más allá del diálogo que se pueda llevar adelante entre la Intendencia y la Comisión, la postura de los colectivos movilizados sigue siendo la misma: la prohibición del agronegocio sojero en Canelones. “Estamos firmísimos”, sostuvo.

Matías Carámbula, director de desarrollo rural, en conversación con este medio, dijo que desde la Intendencia se reconoce “la organización colectiva por estos temas, que son de mucha sensibilidad y que se relacionan con cuestiones ambientales y de la salud de las personas”.

Uno de los aspectos positivos que destacó Carámbula sobre la reunión mantenida, fue que la comisión pudo desarrollar más la propuesta. “En la recolección de firmas hay un documento con los titulares y pero en la reunión se pudo profundizar la argumentación de la comisión y los colectivos”, señaló. Sobre la prohibición de la soja en particular, Carámbula dijo que antes de hablar de un cultivo determinado es necesario referirse a modos de producción y que en este caso es fundamental la defensa del modo de producción familiar de Canelones, “con una mirada más de proceso”.

Difícil coexistencia

En un punto están de acuerdo la Comisión y el equipo de Gobierno canario, y es que, en el departamento, existen dificultades de coexistencia entre los modos de producción que tiene el agronegocio y el modo de producción identitario de Canelones, que es la producción familiar. Son varios los ejemplos que pueden ayudar a ilustrar esta afirmación, que si bien no es un hallazgo reciente, se ve potenciada por una multiplicación de casos que así lo demuestran.

Sobre este punto es sustancial el ejemplo de lo que sucedió con la producción de maíz orgánico a varios productores rurales, entre los que se encuentra Álvaro Jaume. Vayamos a los detalles: Hace dos años, un conjunto de productores del entorno sauceño (alrededor de 14), se embarcaron en un proyecto para cultivar maíz orgánico, con una veta de exportación a Italia, en conjunto con GRANECO, una granelera ecológica cooperativa. El proyecto se financió con fondos de distintos lugares, incluyendo a la Intendencia de Montevideo. El primer año, la producción de maíz orgánico funcionó de manera notable. A diferencia de la soja, el maíz es un cultivo de polinización abierta, lo que implica que cualquier maíz transgénico puede contaminar el orgánico criollo. En el caso de la soja es diferente, ya que si hay semillas criollas al lado de transgénicas, no hay problemas de contaminación de las semillas. Cuando se llegó al segundo año del proyecto, en una de las revisiones que se realizaron para comprobar si es orgánico el maíz, se encontró que estaba todo contaminado, y por ende, se terminaron las posibilidades de producción orgánica, “así se puede demostrar cuán incompatible es la agroecología y producción familiar con el agronegocio”; sentenció Jaume.

Los ejemplos no se detienen aquí. Carámbula reconoce que hay un aumento en las denuncias de habitantes o productores por afectación a cultivos o personas en la cercanía de plantaciones de soja. “La denuncia es en varios lugares de Canelones, por la fumigación en muchos casos, ya que no se respeta la normativa a nivel nacional, personas que viven en el medio rural o productores”, explicó el director. No obstante, recordó que el organismo competente es la Dirección de Servicios Agrícolas del MGAP, y que muchas veces en la IC se recibe la denuncia, se traslada y se mandan inspecciones técnicas para corroborarlas. “Se van sumando problemas de coexistencia en diferentes lugares de Canelones, no solo en las zonas como son Santa Lucía, Laguna del Cisne, Paso Picón, Santa Lucía, Paso Espinosa, sino en otros lugares de Canelones”, explicitó el director.

Posibles lineamientos

Con respecto al próximo año, que fue otro de los temas de la reunión, Carámbula explicó que desde la Comuna se realizará un debate público en 2017, con organizaciones sociales, comisiones e instituciones vinculadas al desarrollo rural, para pensar un plan de ordenamiento territorial en Canelones, que se llamará ‘Ruralidades canarias’, para que de esta manera, “la cautela no sea la norma sino la excepción”.

A fines de 2017, se proyecta un plan organizado para presentar en la Junta Departamental de Canelones. Como ejes principales del plan se propone bregar por la permanencia y por la reproducción del modo de producción familiar identitario del departamento. “Si esto implica que en zonas o territorios hay que generar zonas de exclusión para el agronegocio y si hay acuerdo, se establecerá la línea”, afirmó. Luego, se trabajará sobre Canelones rural como lugar de residencia y por último, en la conservación de recursos naturales (agua, cielo y aire).

Tranquilos, pero firmes.

Con respecto a las futuras acciones de la comisión, los voceros dijeron que la primera reunión se realizará el 10 de febrero. “Vamos a movernos tranquilos, somos conscientes de que tenemos una ruta larga, y que hemos pisado firme”, dice. Existe muchas veces, en el imaginario común, una falsa percepción sobre determinados movimientos sociales o colectivos, cuando se los asocia con un sector político o se los tilda como ambientalistas extremos. Para romper con prejuicios, la comisión ha demostrado a través de sus acciones que sus integrantes son productores responsables y conscientes, que buscan defender la salud, los modos de producción granjeros que han caracterizado siempre a Canelones, así como el medio ambiente, sin un sector político detrás.

Desde lo particular.

Carámbula sostuvo que es clave considerar las características particulares de cada departamento para hablar de los modos de producción. Enfatizó que en Canelones vive el 27% de la población rural de todo el país, con una población rural de 46.626 habitantes. Sobre este punto, mencionó las principales cadenas de valor vinculadas a la exportación, y que si se toma a la soja como una de ellas, en Canelones es muy bajo el valor que se produce. Se vuelve crucial para el director “pensar las políticas departamentales en las características, diversidades y complejidades de cada departamento. “En esa base social y agraria es que empieza a hacer ruido la coexistencia de dos modos de producción que tienen objetivos, formas de producir y racionalidades diferentes”, concluyó.

Elisa Romego