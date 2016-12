Compañía Contradanza y Ballet Folklórico Canelones despiden un año independiente

La danza folclórica tuvo un papel importante en los escenarios de Canelones durante el año que se apronta a terminar. Varias compañías pisaron tierras canarias y expusieron su obra en las salas de teatro de la ciudad.

Gastón Damián, director de la Compañía Contradanza y del Ballet Folklórico Canelones (Independiente), fue uno de los encargados de imponer la presencia del baile en la ciudad. En entrevista con HOY CANELONES, Damián realizó un balance del 2016 y explico la situación de la danza folclórica en Canelones.

Independiente

Para Damián, el año fue muy bueno, ya que las dos compañías que él dirige alcanzaron sus metas. “Pienso que cumplimos los dos propósitos de la banda: estar en continua producción y creación de espectáculos”, indicó Damián. La compañía de baile Contradanza continuó con su Ciclo de Autores y, en tal sentido, homenajeó a Tabaré Etcheverry, tal como lo hizo el año pasado, agregando este año a un nuevo autor: Alfredo Zitarrosa.

La producción y la creación de espectáculos son dos actividades en las que los grupos de Damián se encargan enteramente. “Ya desde hace unos años somos nosotros mismos los que nos encargamos de la gestión, la coordinación de sala, la parte del sonido y la iluminación, la obtención de sponsor, etc.”, explicó el director.

Con respecto al Ballet Folklórico Canelones, destacó el espectáculo de tango denominado ‘Configuraciones’. “El espectáculo tuvo una buena crítica y una buena respuesta del público”, indicó. Señaló, además, que el trabajo de 2016 estuvo ensamblado con la labor de años anteriores, y que no puede tomárselo como un año independiente de los demás.

Mucho público

Damián notó que en los últimos tiempos el público se ha vinculado más con las obras de sus compañías. “Vemos que con la difusión adecuada, el público asiste a nuestras obras y llena una sala de teatro”, aclaró. Sin embargo, sostuvo que la danza tiene menor periodicidad en las salas y teatros del país, sin comparación con otras corrientes artísticas como la música y el teatro. “La idea nuestra es apostar a poner a la danza folclórica en cartel, revalorizarla y que tenga un lugar sobre el escenario”, manifestó.

Para combatir estos porcentajes, Damián comentó que hay grupos en todo el país que tomaron el camino de la revalorización de la danza. “Hay agrupaciones que están apostando a la producción nacional y eso para nosotros es muy positivo. Para retroalimentarnos necesitamos que haya más grupos trabajando y, de esa forma, generaremos una línea de trabajo que el público reconocerá. Cuando nombremos la palabra danza, la gente dirá ‘Hay una buena obra’”, señaló.

Poco reconocimiento

Además de actuar en Canelones, el equipo de Damián recorrió Argentina y Paraguay. Con el espectáculo ‘Se armó bailongo’, basado en ‘El baile de los bichos’, de Francisco ‘Paco’ Espínola, Damián se presentó en los países vecinos con un elenco que involucró a las dos compañías. Actualmente se encuentran gestionado una gira por Francia e Italia.

Si bien los grupos de danza encontraron los espacios para trabajar, muchas veces no se valorizó su trabajo en algunos festivales. ”Nos pasó que en diferentes fiestas, producciones ajenas a nosotros, se acercaron a consultar por la propuesta, y cuando le pasamos un precio del trabajo, pusieron varios frenos”, indicó. Para Damián, hay un problema cultural de no reconocer a la danza con el peso que realmente tiene. “Cuando se presenta un grupo musical, con su propuesta y su precio, está bien visto. Nosotros compartimos eso a pleno. Pero se piensa a la danza como algo menor. Para el comienzo de un espectáculo se le dice a algún grupo local, y no se le paga”, enfatizó.

El director manifestó que hay un problema a superar en cuanto al reconocimiento económico de la danza. “Para nosotros el problema a superar está de las dos partes: una es nuestra propia tarea y otra de las producciones externas. En la propia área siguen habiendo elencos que simplemente no valorizan su trabajo y no cobran, y desde las producciones externas se debe considerar al área de la danza tradicional como un trabajo, que tiene muchas horas de laburo y mucho dinero de inversión”, finalizó diciendo Gastón Damián.

Fernando Guerrero