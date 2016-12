Intendencia de Canelones evalúa contratar personal privado para Tránsito el próximo año

El Gobierno de Canelones evalúa contratar personal privado, a partir de 2017, para el cuerpo de inspectores de Tránsito. Esta decisión se enmarca en una serie de medidas tomadas para aumentar el número de inspectores en calle.

HOY CANELONES dialogó sobre esta temática con Marcelo Metediera, director general de Tránsito de la Intendencia de Canelones, y con Fabio Scagni, presidente de la Asociación Uruguaya de Instituciones y Centros Educativos Autoescuelas (AUDICEA).

Antes de la estafa

Sumado a la arrendación de servicios particulares, se manejan además dos posibilidades: contratar más inspectores públicos, a través de nuevos llamados a concurso, y que los inspectores que hoy se encargan de tareas administrativas, realicen acciones operativas. Metediera declaró que se inclina por la opción de contratar personal privado, pero que las tres opciones están “arriba de la mesa”. La Comuna se definirá por una de las tres en 2017.

La red estafadora que tramitaba licencias falsas fue un incentivo para evaluar la tercerización del tránsito, pero no fue la causa inicial. “Este tipo de medidas las definimos en el primer año del presupuesto. La necesidad de tener más inspectores en las calles viene de antes del episodio de las licencias falsas”, sostuvo Metediera. Para la tercerización, ya hay veintitrés motocicletas adjudicadas a una empresa privada.

Tiempos limitados

El tiempo de aplicación de empresas privadas deberá ser, por ley, menor a dos años. “La normativa nos da un límite de dos años de contratación de empresas privadas. En ese tiempo, aprovecharemos para formalizar una nueva licitación privada o un llamado público”, sostuvo Metediera.

La AUDICEA no tomó una postura particular por la contratación de personal público o privada. Fabio Scagni, presidente de la Asociación, informó que se está de acuerdo con las tres posturas. La Asociación reclama que previo a la aplicación de una medida u otra, se realicen reuniones entre la Dirección de Tránsito, la AUDICEA y el cuerpo de inspectores, para delimitar las líneas de evaluación. ”Apostamos al diálogo. Queremos definir los métodos de calificación entre todas las partes para no perjudicar a aquellos que quieran obtener las licencias, a los contribuyentes”, remarcó el presidente de la AUDICEA.

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM), por su parte, no tiene una postura definida en cuanto al tema. Hasta el momento, el sindicato no se ha reunido para evaluar las acciones y tomar una decisión en conjunto.

Fernando Guerrero