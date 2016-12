Con Ricardo Etcheverry, ex preso político y actual directivo de la Sociedad Civil Ágora

La Sociedad Civil Ágora (Identidad, Derechos Humanos y Memoria Canaria) fue recientemente galardonada con el premio ‘Canarios Destacados’, entregado por el Concejo Municipal.

El grupo tiene como objetivo principal preservar la memoria de detenidos y desaparecidos en Canelones, durante la dictadura cívico-militar. Para esto buscan restaurar ‘los vagones’, centro ubicado en el Barrio Olímpico, dónde se realizaron torturas, para convertirlo en un espacio de archivos de la memoria. HOY CANELONES conversó con Ricardo Etcheverry, integrante de la directiva de Ágora, sobre el premio recibido y sobre las actividades que está ejecutando la sociedad civil.

¿Qué significa este reconocimiento para la asociación?

El premio ‘Canarios Destacados’ es importantísimo para nosotros. Llevamos un período de actividad ajetreado, pero muy corto. Aún no hemos tomado conciencia de hasta dónde hemos llegado y no esperábamos este premio.

¿Cómo surge Ágora?

Nacimos en una especie de simposio, por el año 2015. La idea parte de un equipo de investigación de la Universidad de la República, a cargo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación. El estudio trataba el rol de la mujer en la resistencia a la dictadura, y reconoció la existencia del sitio de los vagones por el Barrio Olímpico, al final de la calle Rodó, frente a la vieja cancha del Club Sporting. En dictadura, el lugar estaba a cargo del Departamento de Investigaciones de la Policía y se utilizaba para la represión a aquellos que oponían resistencia a la consolidación social de la dictadura. El espacio estuvo para demolerse, y para evitar que esto pasara tuvimos que asociarnos. Allí nace Ágora, en defensa de los derechos humanos, de la identidad canaria y de los sitios de memoria.

¿Qué actividades han realizado en este “corto, pero ajetreado” período de tiempo?

La actividad fundacional fue permitir que no se demoliera el predio. Tuvimos una entrevista con autoridades el Ministerio de Obras Públicas. Además, fuimos recibidos por el intendente de Canelones y por la Secretaría de Derechos Humanos de la Intendencia. Tuvimos acceso a los archivos históricos de las resoluciones de la Junta Departamental. También hemos recibido los materiales necesarios para filmar entrevistas, que haremos para el Archivo de la Memoria. Tenemos también acordado con la Secretaría de Derechos Humanos y con Gestión Territorial de Canelones para la Preservación, el cercamiento del sitio, la colocación de un techo y la canalización de las vías de desagüe aledañas al lugar. Luego de la feria judicial, obtendremos la personería jurídica de la asociación.

¿La sociedad está integrada solo por ex presos políticos?

No, hay de todo. Mi señora, presidenta de Ágora, y yo, somos ex presos políticos y pasamos por todo eso. Pero también hay otros participantes que no fueron presos políticos pero están interesados en procurar que la memoria y la historia impidan que las torturas vuelvan a pasar en el futuro, y para que quede como testimonio también para nuevas generaciones.

Fernando Guerrero