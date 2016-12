Se viene realizando una nueva edición de la feria navideña de la ciudad de Canelones

Regalos para elegir

Ayer comenzó la feria navideña anual en la ciudad de Canelones, en la que decenas de feriantes arman sus puestos en la calle Joaquín Suárez, entre Treinta y Tres y Luis Alberto de Herrera, y ofrecen sus productos para las fiestas. En esta edición se realizarán dos ferias: la navideña, que va desde el 22 hasta el 24, y la feria de Reyes, el 4 y 5 de enero.

La definición de los días, horarios, lugares y participantes de la feria se realiza a través de una comisión tripartita entre el alcalde de Canelones, los concejales del Municipio y delegados representantes de los feriantes. Claudio Benítez, concejal del Municipio, y Silvana Prandi, representante de los feriantes, explicaron a HOY CANELONES los detalles de la feria.

Varios días para comprar

Los interesados en comprar un regalo para Navidad podrán visitar la feria los días 22, 23 y 24 de diciembre, desde las 17 hrs. hasta la media noche. Hace 14 años que Prandí trabaja en la ferias de Canelones y cuenta que las ventas se mantienes estables. Agrega que, como siempre pasa, “la gente deja para último momento”. Añade que “anualmente la mayor venta se da los días 23, durante toda la jornada, y 24, de tardecita hasta las nueve”. Agrega que el clima es otra de las variables que determinan la cantidad de venta en las ferias navideñas y espera que no llueva durante esos días.

En la feria se ofrece ropa, accesorios, juguetes y calzado. Lo feriantes que participan son los mismos que arman sus puestos todo el año en las clásicas ferias de los miércoles y los sábados, en la ciudad de Canelones. Al a feria de Joaquín Suárez se le agregan puestos de pirotecnia en la calle Treinta y Tres. “Año a año, los integrantes son prácticamente los mismos. Muy pocos nuevos se sumaron este año”, declara Benítez.

En busca del traslado de la feria

Para el proceso de selección de vendedores de la feria anual, el Municipio realiza primero un registro de los feriantes. Se sortean los primeros puestos a los que tengan periodicidad en la feria y luego se ofrecen algunos lugares más a los que ingresaron hace poco. En el caso de que se colmaran los espacios disponibles, se realiza una lista espera.

Todos los años, la feria se monta en la calle Joaquín Suárez. Sin embargo, los feriantes delegados relaman por el traslado de la feria hacia la plaza principal de Canelones. “Año a año, venimos luchando para que la feria se haga en la plaza principal, como se hace en la mayoría de las ciudades del interior. Incluso en Montevideo se realizan ferias en las plazas”, explica Prandi.

La idea del traslado se propuso en la mesa tripartita pero no tuvo el visto bueno del Municipio. “La idea de cambiar el lugar estuvo siempre presente. Hace tres años que lo proponemos en la mesa tripartita y el Municipio no nos ha dado un motivo claro de por qué no cambiarla” agrega la delegada.

Para Benítez, la ubicación donde está instalada la feria es “un buen lugar y no hay idea de cambiarlo. Es complejo encontrar otro espacio que sea bueno para los feriantes y donde los puestos no molesten a los vecinos. Creemos que el actual es un buen lugar”.

Fernando Guerrero