La Escuela Técnica Canelones no escapa a las largas colas para las inscripciones en UTU

En la madrugada del pasado lunes, largas colas se instalaron en las puertas de las escuelas técnicas (UTU) de todo el país, a aguardar el inicio de las inscripciones para los cursos 2017. La UTU de la ciudad de Canelones no fue ajena a esta realidad y contó con una fila desde la calle hasta la puerta del centro. La aglomeración de interesados en ingresar a la UTU se dio entre las 7 y las 8 de la mañana, horario en que se entregaron los números para la inscripción.

A las diez de la mañana, HOY CANELONES asistió al lugar y encontró que el público había bajado muchísimo. Menos de diez personas estaban esperando para realizar el trámite de inscripción. Para Lourdes Guardia, directora de la Escuela Técnica Canelones, el descongestionamiento rápido de personas se dio por la buena organización. “Una institución educativa tiene que mostrar una buena organización a la hora de tener ese primer contacto con el estudiante. Lo que nosotros hicimos fue reforzar este turno de la mañana y pedirle a los funcionarios de la tarde que dieran una mano”, explicó Guardia. De esta manera, se atendió rápido al público y la cola desapareció en pocas horas.

Pasa siempre

Según la directora del a UTU local, las colas en el primer día de inscripción son una constante cada año. “Es entendible que la cola llegara hasta la calle porque mucha gente quiere asegurarse la educación de su hijos”, indicó Guardia. “A las siete y media empezamos a entregar los números y a las diez solo quedan cuatro personas por ventanilla”, agregó.

El programa Rumbo es el curso que más demanda tuvo en la institución canaria, a tal punto que se colmaron los cupos el primer día de inscripción. “Mucha gente ha quedado fuera de Rumbo en años anteriores. En la mañana de hoy se colmaron los cupos, ahora estamos haciendo una lista de espera para que desde central de Bedelía, se identifique que hay mucha más gente interesada. Pero el hecho de que se den más cupos no dependerá de la UTU, sino del Consejo de Educación Técnico Profesional”, explicó Guardia.

El programa Rumbo está pensado para adultos que no completaron el Ciclo Básico de Secundaria. Permite acreditar los tres años curriculares de Ciclo Básico en un curso intensivo de un año. A nivel departamental, el programa se aplica solo en la ciudad de Canelones y en Vista Linda, lo que hace que la demanda en la UTU local aumente. Se abrirán en 2017 los cursos para el programa rumbo en Los Cerrillos.

Deportistas en segundo lugar

Para los demás cursos de la UTU todavía quedan lugares. El bachillerato de Deporte es el grupo que le sigue a Rumbo en cuanto a demanda, pero todavía no ha colmado sus cupos. A diferencia de Rumbo, el Bachillerato Tecnológico tiene más presencia en otras localidades del departamento. Guardia afirmó que hay una buena respuesta en cuanto a formación en deporte no solo en el bachillerato. “Tenemos una tecnicatura en Deporte y el año pasado abrimos dos primeros. Este año abrimos dos segundos, lo que da cuenta de que no solo hay un buen nivel de ingreso, sino también hay permanencia”, explicó.

Los cupos de los cursos no se llenan del todo y se guardan algunos lugares para aquellos alumnos que están rindiendo exámenes y que deben saber el resultado para poder inscribirse. Además, se hace una depuración en turismo y se les da de baja a los alumnos que no han concurrido hasta esa fecha para que los que estén en lista de espera puedan entrar.

La otra cara de la moneda

Como contracara a las largas filas, hay algunos cursos que tienen los alumnos suficientes para comenzar el año. Dos futuras alumnas se anotaron a primero de enseñanza media en Construcción y comentaron a este medio que no tuvieron problemas con los cupos. Guardia manifestó que no están seguros si abrir el curso de enseñanza media en Construcción porque no saben si contarán con la cantidad de alumnos necesarios. “Contratar a profesores y materiales de estudios sería poco rentable para el Estado y sus contribuyentes si no hay una cantidad de alumnos suficientes”, relató la directora. El mínimo que se requiere para abrir los cursos es de 17 alumnos y el máximo de 30.

Fernando Guerrero