Dirección Departamental de Salud intenta sumar más panaderías al plan ‘Menos sal, más salud’

La DDS busca generar más adhesiones de panaderías al plan ‘Menos sal, más salud’, acordado con el Centro de Industriales Panaderos del Uruguay y el MSP. Las panaderías que adoptan el plan se comprometen a disminuir en un 10% la porción de sal que se le coloca a la masa, con la que se elaboran los diferentes productos en las panificadoras.

“Estamos invitando a que se disminuya al menos un 10%, la cantidad de sal que se le pone a los productos. Está demostrado que no cambia el sabor”, comentó a HOY CANELONES Carlos Pose, director departamental de Salud.

En el departamento de Canelones hay más de ciento ochenta panificadoras y empresas que se dedican al rubro, de las cuales diecinueve se han sumado a este plan del MSP. “Al principio será una adhesión voluntaria de las panaderías, pero va a haber un control que los estamos instrumentando”, comentó Pose.

El jerarca informó que en Uruguay se consume el doble de sal sugerido por la OMS (Organización Mundial de la Salud) y aseguró que “podemos hacer bajar ese consumo”. Agregó que “de la sal que ingerimos, la mayor cantidad está en la que se le agrega a la comida, además de la que se le pone a los panificados que se comen”.

De aquí al 2020

Pose indicó que la apuesta, con esta campaña, es la de bajar el consumo de sal en las personas para el 2020. “Es un paso que está en una primera etapa. Lo que estuvimos haciendo también fue presentarle la propuesta a todos los municipios del departamento. El 27 de setiembre vamos a tener una reunión en el Municipio de Santa Rosa, donde vamos a invitar a los panaderos de esa localidad, a los de San Bautista y de San Ramón, para presentarle la iniciativa”, señaló.

Se han realizado estudios

Jorge Aguirrezabalaga, gerente del Centro Industriales de Panaderos del Uruguay, en diálogo con HOY CANELONES, dijo que son doscientas las panaderías adheridas a esta propuesta, y que gran parte de esa cantidad pertenece a Montevideo.

En nuestro departamento, las diecinueve panaderías que han aceptado esta iniciativa están dispersas por diferentes ciudades, tales como Pando, Las Piedras, Canelones, San Jacinto, Soca, Migues, Sauce, Lagomar, La Floresta, San Ramón, Cuchilla Alta, Santa Lucía, Toledo, Salinas y Tala.

Aguirrezabalaga explicó que “se han realizado estudios a nivel técnico, para que no se altere la producción y el sabor, para que no sea una cosa muy drástica, porque puede afectar el consumo. La sal no solo saboriza, sino que actúa de reforzador de gluten cuando las harinas son débiles”.

Consultado sobre si hay rechazos a esta campaña para bajar el consumo de sal en los panificados, Aguirrezabalaga señaló que “como es voluntario, puede haber alguna situación en la que no se adhiera, que se ha dado. No está el cien por ciento de las panaderías. Nosotros proponemos que sí lo hagan, pero es voluntario y no podemos imponerlo”.

Reglamentar uso de saleros

La Dirección Departamental de Salud del MSP (DDS) promoverá a través de la Intendencia y la Junta Departamental de Canelones (JDC), que se reglamente como prohibición la colocación de saleros en las mesas de restoranes o locales gastronómicos, con el objetivo de incentivar a disminuir el consumo de sal en las personas. “También estamos trabajando con la Intendencia y la Junta Departamental para proponer que se retire los saleros de los restaurantes, aplicándose una reglamentación que sea aprobada por el legislativo departamental”, precisó Pose.

Eduardo Castro