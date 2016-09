La realidad de las veinticuatro familias del asentamiento de continuación Cigliuti, en capital departamental

Vecinos del asentamiento ubicado en un terreno a un costado de la Ruta 5, solicitan una solución a la situación que están viviendo.

HOY CANELONES visitó ayer el asentamiento ubicado al fondo del barrio Mullins, donde viven unas veinticuatro familias. El callejón central, por el cual se ingresa a la zona poblada que divide el precario vecindario, luce prácticamente impenetrable. Transitar por allí implica sortear barro, agua y piedras, para ir buscando suelo firme o el espacio menos mojado. Cuando llegamos, dos niños que habían ido por unos gramos de queso rallado a un almacén cercano, acostumbrados al trayecto, se dirigían hacia su vivienda, sin importarles las condiciones del camino.

Referente

Como en todo barrio, un referente siempre se encuentra, alguien que se involucra un poco más por las necesidades de los demás. En este caso, conocimos a Héctor Núñez, un veterano que hace cinco años llegó con su familia a esta zona de la ciudad de Canelones, desde Salto. Durante el diálogo, en sus manos portaba la documentación que ha surgido de la instancia judicial en la que están inmersos los pobladores del lugar.

El vocero del barrio habló con preocupación sobre la necesidad de dar a conocer la situación en la que viven. En varias oportunidades, sus manifestaciones daban cuenta de la dificultad que les ha significado acceder a las vías posibles para acercar sus planteos a la Comuna y al Municipio.

Ocupantes

El asentamiento, que viene creciendo en cantidad de habitantes desde el año 2012, tiene un futuro incierto. Los moradores son conscientes de que ocupan un predio público y, sobre este hecho, Héctor respondió que lo hacen “porque no tenemos donde vivir”. Muchos de quienes viven en el asentamiento hacen changas en las quintas cercanas.

En dialogo con HOY CANELONES, Héctor se refirió a la realidad que atraviesan las veinticuatro familias ocupantes del predio público, mientras esperan una solución del Gobierno.

En un momento fueron citados por la Justicia por el desalojo del predio. ¿Cómo está la situación?

Acá, al comienzo, vinieron con mentiras, porque nos visitaron para tomarnos los datos para un realojo. Pero resultó que a los poquitos días empezaron a llegar los cedulones (citaciones del Juzgado). Y como no teníamos abogados nos mandaban de un lado para el otro.

¿En algún momento hubo alguna expectativa de realojo o se les comunicó de esa posibilidad?

No. La Intendencia desde un principio nos dijo que nos teníamos que ir, que ellos no nos iban a dar viviendas o soluciones. El 31 de julio (del año 2012), a las dos de la tarde, era el último plazo que teníamos para retirarnos de acá. A esa hora iba a venir el alguacil con las máquinas para tirar todo abajo. Como nosotros no teníamos quién nos ayudara, fuimos a ver un abogado de oficio, pero no tuvimos ese servicio. Luego, con un conocido, pudimos contactarnos con un abogado de Montevideo, Diego Durán. Fuimos a una reunión con él y tomó el caso. Entonces ahí, como que se trancó la cosa y se paró todo (en referencia al trámite de desalojo). Al poco tiempo volvieron a mandar cedulones, pero ahora está tranquilo el tema.

¿Qué información tienen sobre quién es el propietario del predio?

La información que tenemos es que el predio le pertenece al Ministerio de Vivienda y no a la Intendencia.

¿Actualmente, qué es lo que piden?

Nosotros queremos que nos den una solución y llegar a un acuerdo. No pretendemos que nos regalen nada. Queremos sentarnos a dialogar para que nos puedan facilitar un terreno y que nos fijen una cuota módica para pagar.

¿Ha llegado algún representante del gobierno departamental o del Municipio a dialogar con ustedes?

Nadie, nadie….

¿Cómo es la relación con el alcalde?

Recién estamos tratando, pero ya desde el primer contacto (días atrás, en una reunión barrial) no ha sido buena. Cuando una vez fui al Municipio a pedirle colchones, me dijo de frente que no podía hacer nada por nosotros porque estábamos ocupando la vía pública. Por lo visto, no hay interés de solucionar el tema o acercar las partes.

Esta zona es inundable y en más de una vez han tenido que desalojar sus viviendas. ¿Cómo se arreglan en esas eventualidades?

El agua a mí, por ejemplo, me ha subido hasta un metro. Nosotros nos arreglamos solos. Acá no vienen a evacuarnos.

Hace unos días, en esa reunión que mantuvieron con el alcalde que se hizo en el barrio, ¿qué le solicitaron?

El pedido fue que ya que iban asfaltar las calles de la zona y a una cuadra de aquí, si podían colocar un poco de balasto acá, en el barrio, teniendo en cuenta a los niños que van a la escuela y la gente mayor. Pero nos dijo que no, que no se comprometía a nada.

¿Cuántos niños viven en el asentamiento?

Hay unos cuantos. El Día del Niño organizamos una fiesta y habían unos cuarenta.

¿Qué hicieron en el Día del Niño?

Nos reunimos los vecinos, más otras personas que nos trajeron algunos juguetes, y el abogado que nos había mandado algo. Hicimos unas tortas, pizzas, con jugos y refrescos y se festejó el Día del Niño entregándose algunos regalitos.

¿En algún momento han pensado ir a hablar con el intendente?

Lo que pasa que a nosotros no nos atienden. Por el solo hecho de ir y decir donde vivimos, se termina la conversación.

¿Qué es lo que piensan hacer?

Ahora vamos a esperar unos días y hablaremos con el abogado. Nosotros no podemos irnos de acá, no tenemos un lugar donde estar. Pero tampoco deberíamos estar en estas condiciones, en el barro y cuando llueve (y se inunda la zona), estás con el agua cerca del cuello. Es imposible así. El Gobierno se preocupa por temas de otros países y no de los propios ciudadanos uruguayos.

¿Lo dice por los sirios?

Exactamente. Se preocupan por otras personas. Y de los del Uruguay, se olvidan.

Eduardo Castro