Concejales de Canelones, Los Cerrillos, Sauce, Santa Lucía y Santa Rosa realizan gestiones por CTI

Concejales de diferentes localidades del departamento plantean la necesidad de un CTI (Centro de Tratamientos Intensivos) en la capital canaria. En tal sentido, se reunieron el pasado lunes con integrantes de la Comisión Pro-CTI del Hospital de Canelones, para conocer más detalles de las gestiones, a través de las cuales se pide a las autoridades que se instale este servicio en el nosocomio público, para toda esta región del país.

Pablo de Sosa, concejal del Partido Nacional en el Municipio de Canelones, contó a HOY CANELONES cómo surgió la inquietud de volver poner el tema sobre la mesa. Concejales de Santa Lucía, Cerrillos, Sauce, Santa Rosa y del municipio de la capital departamental, junto al diputado del Partido Nacional (por Montevideo) Martín Lema, se interesaron en comenzar a trabajar la inquietud.

De Sosa, al igual que otros actores políticos y de la comunidad civil, establece diferentes cuestionamientos. “Habiendo un equipamiento en la sala del CTI (en el Hospital) y estando destinadas las camas, ¿por qué no se abre? Siempre hubo excusas”, señaló.

El concejal expone que si la causa que impide la apertura del servicio es la falta de recursos humanos, “los costos que tiene ASSE en traslados (de pacientes a mutualistas desde el Hospital de Canelones) son muy superiores, con lo que se podría contar para los recursos humanos. Le saldría mucho más barato al Estado abrir el CTI del Hospital”.

Médicos intensivistas del Hospital Militar dispuestos

De Sosa comentó que la propuesta que en su momento se había manejado, por parte de los integrantes de la Comisión Pro-CTI, era la de poder contar con médicos intensivistas del Hospital Militar, quienes se retiran de la actividad en dicha institución con 50 años de edad. “Ellos no tendrían problemas de venir a trabajar al Hospital de Canelones”, asegura el concejal.

El representante del Partido Nacional en el municipio local opina que darle el visto bueno e instalar el CTI en el Hospital ‘Dr. Francisco Soca’ depende “de una decisión política”.

Uno de los pasos que se darán en procura de un objetivo en común es que en cada una de los municipios mencionados, la necesidad de un CTI se declare de Interés Municipal, para luego volver a retomar el tema en la Junta Departamental donde la propuesta “fue archivada sin motivo alguno”.

“Frente Amplio está privatizando”

Los diputados Martín Lema y Amin Niffouri, ambos nacionalistas, compartieron una visita por las instalaciones del Hospital ‘Dr. Francisco Soca’. Lema dijo a HOY CANELONES que recibió de su colega y correligionario el pedido de apoyo en el tema para “insistir en que Canelones, de cualquier modo, debería tener un CTI público, por lo beneficioso que resultaría para la zona y más allá del departamento. Así fue que me acerqué a conocer el estado de situación de esta necesidad. El lunes participé de una reunión para también interiorizarme de la situación y para poder llegar a un diagnóstico que nos permita, después, actuar en consecuencia”.

A Lema le preocupa “como el Frente Amplio está privatizando en muchos aspectos la salud pública y esto lo decimos de acuerdo a la evolución y el análisis de las siguientes cifras”. El diputado expuso que “si hablamos de CTI y se compara con el 2008, cuando ya estaba en marcha la Reforma de la Salud, en 2015 nos encontramos con que a pesar de que ASSE tenga menos usuarios y más camas de CTI propias o públicas, casi triplicó los pagos a privados por este servicio”.

El diputado Lema dijo que no concibe que “a cuarenta kilómetros de Montevideo, a ASSE le cueste conseguir recursos humanos” para el Centro de Tratamientos Intensivos para la ciudad de Canelones, que favorecería a los departamentos aledaños al disponer también del servicio.

Posición del representante de los Usuarios en ASSE

El representante de los Usuarios en el Directorio de ASSE, Pablo Cabrera, fue consultado por HOY CANELONES sobre el tema. Dijo que reconoce que hay una lucha que viene perdurando en el tiempo, pero a su juicio se debería estar analizando de manera mucho más profunda la situación. El Sistema Integrado Nacional de Salud (SNIS), según Cabrera, “se abrió a la complementación y la mirada en conjunto del sector público y el privado, pero abrió otras puertas para lograr la calidad de los servicios a costos a veces menores”.

Agrega Cabrera que “en el caso de Canelones, además, hay que estudiar el otro gran problema que es cuando uno construye servicios como el del tercer nivel de atención y el Centro de Terapias Intensivas, que requieren de recursos humanos de tipo calificado y que nosotros podemos construir desde la logística y la infraestructura. Pero si no tenemos después los recursos necesarios, estamos haciendo una inversión incompleta y equivocada. Hoy, el Sistema de Salud está teniendo un problema, porque la mano de obra calificada está en un momento difícil. La formación de esos profesionales (anestesistas e intensivistas), por parte de la Universidad de la República, está siendo lenta y hay una parte de la demanda que no se cubre. Entonces, si seguimos amplificando los servicios en momentos que no tenemos esos recursos para poder hacer esas coberturas, generamos una expectativa en la gente, que se transforma en frustración”.

Prioridades

Para el representante de los Usuarios en ASSE, Canelones cuenta con alternativas en cuanto a la disponibilidad de este servicio por su cercanía con Montevideo. Al mismo tiempo, analizó que si se tiene que priorizar por las distancias entre nuestro departamento y Artigas, donde también se demanda la instalación del servicio de CTI, el criterio debería ser atender primero el requerimiento de los artiguenses donde, agregó, también está planteada la problemática de la falta de recursos humanos.

