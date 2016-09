Ciclo ‘Reflexiones Canarias’ convocó al presidente de la Suprema Corte de Justicia y a Fiscal de Corte

Efectos del nuevo Código Penal para los ciudadanos

El impacto en la seguridad y en la vida cotidiana del nuevo Código del Proceso Penal (C.P.), que entrará en vigencia en 2017, fue el tema abordado en un nuevo encuentro del Ciclo ‘Reflexiones Canarias’, organizado por la Intendencia de Canelones. El encuentro tuvo lugar el pasado lunes, en el Pabellón del Bicentenario del Parque Artigas de Las Piedras.

El intendente Yamandú Orsi encabezó el evento realizando distintos planteos y consultas sobre la puesta en vigencia del nuevo Código Penal. Los invitados fueron el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Ricardo Pérez Manrique y el fiscal de Corte, Jorge Díaz. La sala contó con la presencia de diferentes autoridades departamentales, directores de la Intendencia y el jefe de Policía de Canelones, Gustavo Fernández.

Más contemplaciones para las víctimas

El Dr. Jorge Díaz dijo que uno de los cambios sustanciales será el del trato con la víctima de un hecho delictivo. Señaló que a partir del estatuto de la víctima “es muy distinto al que existe hoy, con una serie de derechos en la investigación preliminar como así también en el juicio posterior, desde proponer pruebas, estar presente en las audiencias, tener conocimiento de lo que está pasando con el caso u oponerse al Fiscal del archivo (investigación)”.

Para el fiscal de Corte, la víctima actualmente es considerada como un objeto de prueba de derecho, porque debe estar disponible para ciertos requerimientos evaluatorios que la Justicia necesite, como el examen de un médico forense o la pericia de un psiquiatra, a lo que se le suma también el requerimiento del testimonio. Hoy, otros derechos complementarios que están contemplados en el nuevo Código, no son tenidos en cuenta para la investigación. Pero esta realidad, según señala Díaz, no es responsabilidad de los operadores de la Justicia sino del diseño que tiene el actual Código.

Díaz reparó con un matiz concerniente al nuevo diseño, diciendo que el Poder Legislativo, al elaborar el C.P., no estipuló la figura del querellante y que la víctima tuviera el derecho a acusar, aun cuando el fiscal no lo haga. “El legislador no se animó a dar ese paso”, opinó el fiscal de Corte.

Para la situación del presunto acusado o victimario también habrá cambios en el proceso, “porque va a poder ser juzgado por un Juez imparcial en un juicio oral y público. También podrá hacer acuerdos y establecer acuerdos en algunas salidas alternativas”, expresó Díaz.

Acceso a presenciar juicios orales públicos

Otra de las posibilidades que se permitirá, desde 16 de julio del 2017, en determinados casos, es la de que los ciudadanos tengan acceso a presenciar un juicio oral. “Van a poder ver que lo que pasa detrás de una puerta y que no hay nada raro”, dijo Díaz, agregando que hoy existe “una gran desconfianza, pero no hacia el sistema de Justicia en particular, sino hacia todos los organismos públicos y privados. Hay también una enorme desconfianza en distintos funcionarios, en algunos más que otros. Seguramente, la Justicia en ese sentido tenga un lugar hasta privilegiado en lo que es la confianza”.

¿Mejorará la eficiencia de las investigaciones y la seguridad?

Por otra parte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, explicó que la reforma del Proceso Penal se lleva a cabo “porque se entiende que hay que mejorar el nivel del respeto de los derechos de las personas que están sometidas a ese proceso”.

El tema de la seguridad ciudadana ha crecido en preocupación dentro de la población es un hecho que se registra en la región, según el jerarca. En tal sentido, dijo que “las políticas de mano dura van siendo reclamadas con mayor insistencia”. Manrique recordó que, en nuestro país, la decisión de un nuevo C.P. “resulta de una Mesa de Seguridad Ciudadana” convocada por el presidente de la República y todos los representantes de los partidos políticos y la población.

El presidente de la SCJ señaló como importante que, por parte del Estado, se aplique una política de difusión para informar cuáles son los alcances de las nuevas disposiciones. De acuerdo a la visión del presidente de la SCJ, es oportuno entender que “no se pueden depositar las expectativas del tema seguridad en un Código (Penal), que tiende a mejorar el sistema de garantías. Puede ser que en algunos aspectos de la investigación penal se logre ser más eficiente, no lo puedo asegurar… es posible. Es importante destacar que este Código va a tener que ser explicado a la gente y muy dialogado, para que se sepa qué se debe esperar y qué se no debe esperar”.

Eduardo Castro