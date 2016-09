José Pou recorrió mil trescientos kilómetros en bicicleta por una causa muy noble

A pedal para ayudar

Durante dieciséis días recorrió en bicicleta 1.300 kilómetros por diferentes localidades del país, con el objetivo de promocionar la colaboración para dos jóvenes del departamento de Treinta y Tres, una que padece cáncer y otra que necesita una prótesis.

José Fernando Pou, el cicloturista de la ciudad de Canelones, protagonizó otro reto personal por una causa muy noble: promocionar la ayuda en distintos puntos del país a dos jóvenes del departamento de Treinta y Tres, quienes padecen diferentes dificultades de salud. Pou, si bien salió desde Canelones, asegura que el arranque fue en Colonia, donde tuvo que gestionar con comercios apoyos para solventar determinados gastos de su trayecto.

Cuenta que no le fue bien con dicha gestión comercial, porque tan solo pudo recolectar $2.500. Más allá de la poca receptividad que tuvo, y por su condición de “porfiado y consecuente”, como reconoce que es, se lanzó a la ruta nuevamente. Esta vez dentro del territorio nacional y con una causa que tampoco en su ciudad (Canelones) tuvo eco para generar algún aporte.

En cada localidad por Mónica y Erika

Mónica Franco es oriunda de Treinta y Tres. Luego de un siniestro de tránsito le tuvieron que amputar la mitad de una pierna. Se abrió una cuenta en Red Abitab (65378) y en Red Pagos (59374) para recibir donaciones, con el fin de comprarle la prótesis que necesita.

Otra de las causas de la travesía de Pou fue la de Erika Fleitas, también del mismo departamento. La joven padece cáncer y a través de una cuenta en Red Pagos (65589) recibe colaboraciones para realizarse un costoso tratamiento en Brasil. Por estas dos personas, Pou emprendió su travesía voluntaria, recorriendo gran parte del Uruguay en poco más de quince días. A cada lugar que llegaba y en los medios de prensa locales, el cicloturista canario se daba a conocer para fomentar el apoyo por estas dos jóvenes.

Objetivo inicial

Pou contó que esta iniciativa nació con la idea de realizar una travesía por más pacientes con cáncer o por instituciones que atienden a personas con esta enfermedad en Uruguay, tratando de incentivar a colaborar a través de las vías correspondientes.

Su motivación por realizar estos trayectos en bicicleta por quienes necesitan ayuda, nace también por una coyuntura familiar, ya que el padre de Pou es paciente oncológico. “Ahora me sensibilicé más que nunca”, dice.

Trayecto

Pou salió desde Colonia, pasó por Dolores, Pueblo Greco, Tiatucura (Paysandú), donde estuvo compartiendo un encuentro con niños de una escuela rural, y luego estuvo en la localidad de Peralta, que está entre Paso de los Toros, y Tacuarembó. “Posteriormente llegué a Minas de Corrales y me quedé en la Seccional Policial. En Ansina, en la comisaría no tuve suerte y el alcalde me consiguió para quedarme en el Estadio. Después fui hacia Melo (Cerro Largo) donde me quedé en un gimnasio. Ahí ya me quedaban cien pesos. Una vez más, llegué con la ayuda de la gente en el camino, gente que que ya conocía de mi travesía por los medios de prensa. Y cuando llegué a Treinta y Tres me trataron como Gardel. Me recibió el padre de Erika, antes de llegar, y unas 30 o 40 personas en el arco de ingreso a la ciudad”, relató.

Anécdotas

Este tipo de travesías están cargadas de diferentes anécdotas. Pou narró que en la localidad de Peralta (Tacuarembó) “me ofrecieron un lugar para quedarme entre una agencia de viajes y un almacén de ramos generales. Cuando me voy, una empleada con la que somos amigos de Facebook y le encanta lo que hago (cicloturismo) me dio cuatrocientos pesos. “Con doscientos está más que bien’, le dije, pero ella me respondió que Dios le iba a dar el doble”, finalizó diciendo.

Eduardo Castro