Porongos se llevó la copa y Wanderers es un digno vicecampeón

La Copa Nacional de Clubes B llegó ayer a su fin. Wanderers y Porongos igualaron 1 a 1 en un encuentro que, en líneas generales, no fue bueno.

La situación estaba clara: el local con la obligación de ganar y la visita con dos resultados a su favor, tras haber ganado en la ida. En los primeros cuarenta y cinco minutos muy poco pasó sobre los arcos. Guanco, arquero de Porongos, saliendo a despejar algunos centros, dado que los dirigidos por Parolín apostaban a juego aéreo en busca de Pailós y también a Vidal, Trasante y Bentancor cuando se daba algún tiro libre o córner. Olivera, en tanto, solo tuvo una intervención exigida sobre el caño izquierdo, ante un fuerte remate de media distancia.

La iniciativa siempre la tuvo Wanderers. Vimos a un Porongos muy retrasado y sin ninguna vocación ofensiva. Jugaba en largo para que De Carlo y Eschneider hicieran lo que pudieran, pero cuando lograron retener algún balón fueron dominados por la buena labor de la defensa bohemia. El cero a cero con el que se fueron al descanso estaba justificado. El local no encontró el juego por bajo. Calzada, que ingresó jugando por derecha quedando Gallardo en el banco, intentó pero le faltó acompañamiento. Barceló, que fue titular, dado que Cáceres estaba inhabilitado para este encuentro, trabajó más por el centro y volcado a la izquierda.

Al reiniciarse el juego pensamos que podía llegar alguna variante por parte de Parolín. Faltaba que alguno de los volantes se soltara más en la ofensiva. Porongos mostró que en la última zona tiene dificultades si es atacado, pero llevaba bien el encuentro, dado que su rival anunciaba mucho lo que haría pisando los últimos metros.

El encuentro tuvo un cambio a los diez minutos de la segunda mitad. Tras un balón que llegó al área de Porongos apareció Bentancor, para anotar con golpe de cabeza la apertura del marcador. No fue casualidad dado que el defensa es asiduo anotador por esa vía. Un cuarto de hora después, Parolín realiza dos cambios: Iraola por Barceló y Gallardo por Huertas, quizás un poco para ir cerrando el encuentro y con Gallardo para abrir la brecha en un equipo que se tiraba adelante, porque si perdía por un gol o más le daba lo mismo. Se tendría que jugar el alargue. Porongos había dado ingreso a Gasañol, un delantero temible, con mucho olfato de gol.

Comenzó a ser más ofensiva la visita y Olivera tuvo que intervenir más. Gasañol anunció con un golpe de cabeza dentro del área chica que el guardameta albinegro en notable reacción contuvo sobre la misma línea de gol.

Muy poco después llegó el empate: un balón por derecha que llega a los pies de Gasañol, quien levanta la cabeza y saca un remate de pierna derecha cruzado al caño derecho de Olivera. Ni él ni ningún otro arquero llegaban a interceptar ese balón por la potencia y justeza que llevaba. Quedaban diez minutos. Por lógica Wanderers los jugó apurado en busca de un segundo gol, mientras que Porongos, más tranquilo, se afirmaba en defensa y de contragolpe estuvo cerca de un segundo gol. Wanderers tuvo un remate de Fiorito y otra de Irazoqui, al que no se le dio el juego para su oportunismo.

Final de los noventa minutos con la consagración del equipo trinitario una vez más en la Copa de Clubes. Wanderers, que tuvo que sortear muchas dificultades, alcanzó la final y sin dudas es un digno vicecampeón. La próxima temporada deberá jugar en la A, donde OFI nuclea los más encumbrados, aunque algunos no lleguen a estar a la altura de otras temporadas.

Texto y fotos: Omar Sosa