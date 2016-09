Centro Comercial y Social de Canelones sale al cruce ante declaraciones del Ejecutivo comunal

Rúben Darío Piñeyro, secretario General del Centro Comercial y Social de Canelones (CCSC), realizó algunas puntualizaciones sobre la nota publicada por HOY CANELONES el pasado jueves, en la que el prosecretario de la Comuna Canaria, Francisco Legnani, habló sobre el trámite de expropiación del Teatro Colón.

El próximo 12 de setiembre se estará llevando a cabo la reunión entre los directivos del CCSC y la Intendencia de Canelones, para poder avanzar en los trámites de expropiación del Teatro Colón.

Piñeyro dijo que se ha deslizado una impresión sobre el CCSC, que no se ajusta a la realidad. Si bien para la opinión pública quizás no sea visible que la institución esté funcionando con sus diferentes actividades, al ver cerrado el salón principal (cantina) que da hacia calle Treinta y Tres, no quiere decir, según el directivo, que el CCSC no esté activo. “Es bueno aclarar que puede que estéticamente el Centro esté un tanto caído, pero a nivel funcional en lo económico no se le debe a nadie”, comentó el directivo de la institución de la capital departamental.

Legnani había manifestado a este medio que la Comuna Canaria estaba preocupada no solo por el tema de la expropiación del Teatro Colón, sino también por la situación del CCSC. Ante estas expresiones, Piñeyro señaló con cierta molestia que la información manejada desde la intendencia no es del todo correcta, la cantina del CCSC se encuentra cerrada debido a una situación generada entre el concesionario y la directiva. El encargado del espacio gastronómico del local habría generado deudas que afectaron la posibilidad de continuar con la atención al público, en un punto de encuentro céntrico en la ciudad de Canelones. De acuerdo a lo expresado por Piñeyro, el contrato con el concesionario culmina el próximo 16 de setiembre.

“El tema es que cuando nosotros asumimos en la Directiva encontramos que el cantinero venía con un contrato mal armado por comisiones anteriores, por cuatro años. Dicho contrato se hizo sin haber sido autorizado por la asamblea de socios (del CCSC). La Comisión Directiva anterior erra el camino y hoy pagamos las consecuencias de eso. No hay luz (en el salón) porque el cantinero se fue con grandes deudas y no abonó a UTE y ni a OSE”, comentó Piñeyro.

Luego del 16 de setiembre, la Comisión Directiva tiene previsto hacer un llamado abierto a interesados para adjudicar el servicio de cantina del Centro Comercial.

Eduardo Castro