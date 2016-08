Molestia ante recorridas que el obispo de Canelones viene realizando por centros educativos

Desde hace algún tiempo, el obispo de Canelones, Monseñor Alberto Sanguinetti, se encuentra realizando recorridas por varias escuelas del departamento. Si bien en el inicio de sus visitas, no contaba con una autorización expresa, lo que provocó que algunas instituciones se negaran a recibirlo, el pasado 22 de junio, el Consejo de Educación Inicial y Primaria le otorgó un permiso para visitar los centros.

Sin dudas, este hecho ha provocado una gran polémica y varios actores políticos han solicitado informes a las autoridades de Primaria, ya que consideran que las visitas del Obispo a las escuelas atentan contra el principio de laicidad de la Escuela Pública.

Adriana Espantoso representante de la Asociación de Maestros de Canelones (ADEMU), en diálogo con HOY CANELONES, manifestó su preocupación por estas visitas. “Nosotros nos enteramos por varios padres de alumnos que han denunciado el hecho. Nunca recibimos un comunicado oficial. Ante esta situación estamos muy preocupados, porque consideramos que se está violando un principio fundamental de la Escuela Pública, que es la laicidad. No sabemos con qué intención visita (el obispo) a las escuelas y nos llama la atención que se lo deje sin objeciones”, señaló.

Entrevista

Señala Espantoso que “ya pedimos una entrevista con la directora general de Primaria, Irupé Buzzetti, para conocer el motivo de sus visitas. Tenemos bien en claro lo que significa la laicidad. La laicidad no es hablar de nada, sino poder hablar de todo, con la objetividad que se merecen todos los temas”.

Además, Espantoso asegura que las religiones no pueden entrar a las escuelas. “Personalmente creo que el obispo no debería visitar las escuelas. Nosotros queremos que se nos explique porqué este señor está concurriendo a las escuelas y porqué fue autorizado. Hasta ahora son todos trascendidos. Nosotros nos negamos rotundamente a que él tenga contacto con el niño. El niño tiene derecho a elegir cualquier religión, pero las religiones no pueden, de ninguna manera, entrar a los centros educativos”, indicó.

Intento de colonización

Por otra parte, varias asociaciones civiles que defienden la laicidad han emitido un comunicado en el que muestran su rechazo ante esta situación, calificándola como ‘grave’ y manifiestan su “preocupación por la planificada y persistente política invasiva e intento de colonización de la Iglesia Católica al Estado y al ámbito público en general”.

Además, estas organizaciones alertan “a los padres y a la ciudadanía en general” y reclaman “la renuncia de Buzzetti por su negligencia en el cumplimiento de proteger la Libertad de Conciencia de los educandos en su ámbito”.

Para la realización de esta nota, HOY CANELONES intentó sin éxito lograr la palabra del obispo de Canelones, Monseñor Alberto Sanguinetti.

Respuesta

Días pasados, el obispo Alberto Sanguinetti, en una columna publicada en la página web de la Conferencia Episcopal, respondió a los cuestionamientos que recibió desde asociaciones civiles y algunos legisladores sobre su visita a distintas escuelas.

El obispo, que visitó los centros educativos tras obtener autorización del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), aclara en la columna que durante estos encuentros no dio charlas sobre catolicismo a los alumnos, sino que conversó “francamente” con los adultos responsables de las instituciones. “Todos tratamos con las mismas realidades, procurando ayudar. En algunos medios, sobre todo en los más vulnerables, la comunidad católica tiene diversos servicios dirigidos a la promoción de las personas, que frecuentemente son también estudiantes de los centros. Es común que haya complementación de servicios y visiones”, afirmó Sanguinetti.

Recordó que la ley de Educación establece que “la enseñanza está abierta a todas las ideas y creencias”. Por lo tanto, agrega que no estaría mal que si alguna vez un rabino visita una escuela, diera una charla sobre judaísmo y los niños pudieran preguntar. “Los alumnos pueden pensar y alguna vez oír las creencias directamente del que las tiene y no de quienes se oponen”, resaltó.

Ma. Eugenia Núñez