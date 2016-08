Intendente propuso reunión con Centro Comercial de Canelones por expropiación del Teatro Colón

El prosecretario de la Comuna Canaria, Francisco Legnani, dijo que no se ha avanzado en la gestión de expropiación del Teatro Colón, inmueble que le pertenece al Centro Comercial y Social de Canelones. La Intendencia tiene previsto invertir un millón de dólares para restaurar el histórico edificio que actualmente se encuentra en un profundo estado de deterioro.

En un momento de las negociaciones, la Comuna ofreció U$S 150.000. La oferta fue rechazada por la directiva de la institución de la capital canaria, la que planteó una propuesta “informal” por U$S 250.000, valor que no estaría dispuesta a pagar la Intendencia.

Las partes volverían a reencontrarse en los próximos días para dialogar sobre este tema puntual pero también “sobre la situación general de la institución”, dijo Legnani a HOY CANELONES. El trámite de expropiación se encuentra por el momento, paralizado, informó el jerarca.

El CCyS está atravesando por un momento de dificultades desde el punto de vista institucional. Hoy se encuentra cerrado al público el salón principal y se atiende en una cantina por calle Tomás Berreta. Hay preocupación también, por parte de la Comuna, “por el estado actual de las instalaciones y por la institución Centro Comercial, más allá del Teatro Colón”. Legnani dijo que desde la directiva del CCyS se le ha manifestado a la Comuna la preocupación del “mantenimiento de las instalaciones y el funcionamiento”.

Alinear la imagen de la Semipeatonal Paseo de las Artes

Restaurar el viejo teatro para que se complemente con la renovada imagen del vecino que está enfrente, el Complejo Cultural Politeama, es el objetivo del gobierno departamental. Para reformarlo, la Comuna debe adquirir el inmueble y se estima que las obras tendrían un costo aproximado de un millón de dólares, cantidad con la que la Intendencia “no cuenta”, expresó Legnani. Pero, siendo de su propiedad (el Colón), a la Intendencia le facilitaría porque “nos abriría puertas para obtener apoyo en organismos del Estado”, precisó el jerarca.

El Teatro Colón posee un valor histórico y patrimonial que la Comuna procura preservar, en las eventuales obras de refacciones que le realice, luego de finalizado el trámite de expropiación.

Eduardo Castro