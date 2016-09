El técnico Oscar ‘Vasco’ Horminoguez apuesta a la creación de una escuela de fútbol en Canelones

Reconocido por su trayectoria como jugador, ahora es técnico, tras haberse diplomado en el máximo nivel de los cursos dictados en Canelones. Nos referimos a Oscar Horminoguez, popularmente conocido como ‘El Vasco’.

En esta temporada está haciendo el debut como entrenador en la categoría Sub 18 de Liverpool, pero también apuesta a una escuela de fútbol. “Habíamos tenido ofrecimientos pero quisimos estar más seguros completando el curso. Es una suerte poder estar trabajando, dado que hay compañeros que también culminaron el curso pero no han encontrado donde ejercer. Está claro para mí que tener trabajo es una bendición”, le dijo a HOY CANELONES.

En referencia a cómo está siendo esta etapa, dijo que por el momento es tranquila: “Tratamos de poner en práctica lo que aprendimos. Yo había tenido alguna incursión como ayudante, pero actualmente tengo la responsabilidad de conducir un grupo, algo que no es nada fácil”.

Al referirse a esas dificultades acotó que se juega una final todos los días: “Nosotros estamos en Liverpool, donde están las comodidades para trabajar. Si bien entrenamos de noche, luego que dejamos nuestro trabajo particular, lo hacemos detrás de uno de los arcos con la iluminación. Es una realidad que está faltando espacio, al igual que otros colegas, porque es lo que el medio puede brindar. Pero en lo grupal debemos potenciar lo que queremos de cada integrante de ese grupo. Digo que no es fácil porque hay que resolver día a día diferentes cuestiones”.

De todas formas, mirando fríamente la campaña que está realizando la Sub 18 negriazul, bien se puede decir que Horminoguez ha comenzado con buen pie. “No estamos desconformes con los resultados. Ganamos todos los encuentros menos uno. Nos tocó perder ante Wanderers, que nos ganó muy bien. No es nada malo lo que ha logrado el grupo hasta el momento, pero yo le recalco a los muchachos que en todos los órdenes de la vida hay que tener sueños”, manifestó.

Ampliando lo expresado, resaltó que pretende que sus jugadores tengan la oportunidad de llegar a un medio superior: “Puede ser en equipos de Montevideo o del exterior, pero para ello hay que trabajar mucho. Y vemos que la juventud está casi vacía de esas metas”, remarcó.

Consultado sobre los motivos que llevan a ese vació, dijo que hay “cosas que no se pueden fabricar en la vida. Plata se puede ganar, pero el tiempo es uno solo y muchas veces perdemos el tiempo en cosas que no tienen sentido. En el fútbol están los que tienen condiciones naturales y los que tienen que trabajar muchísimo, pero en ambos casos deben trazarse metas. Los jugadores que están en las Formativas no pueden conformarse con jugar en el medio. Por ello reitero que en la vida hay que tener sueños, para lo cual hay que renunciar a muchas cosas. El tema es que muchos jóvenes no están dispuestos a renunciar a las cosas que tenemos en las narices y algunas no son muy convenientes”.

Con referencia a los resultados, comentó que “cuando se gana todo está bien, pero los resultados van acompañados de otras cosas. Yo tengo un jugador que ha marcado diez goles. Es algo no común. En lo personal las individualidades no me interesan dado que el fútbol es colectivo, por ello siempre recalco lo grupal. No se si lograré en parte mis objetivos. A fin de año pasaremos raya y veremos. Eso sí: queremos que lo blanco sea blanco y lo negro, negro”.

Volviendo a los sueños que para él deben tener los jugadores, preguntamos si como entrenador también los tiene. Respondió que sí. “Es lógico. Comenzamos acá en Liverpool pero no es donde termina. ¿Quién quita que un día me llamen para ir a dirigir a Arabia, por ejemplo? Sueños hay que tener. Siempre me lo ha recalcado un gran amigo y maestro, como lo es Luis Garisto”, señaló.

La escuela comienza a trabajar el próximo lunes

Con relación a la iniciación del trabajo en una escuela de fútbol, señaló que estará abrazando otro sueño: “Tenemos que devolver a la sociedad lo que nos dejó el fútbol como enseñanza y lo que debemos trasmitir con el curso de entrenador. La vida es corta y hay que irse de ella livianito de equipaje”, expresó.

La labor se cumplirá en el gimnasio de Liverpool los lunes, comenzando el próximo 5 de setiembre. “Lo haremos en base un método implantado hace mucho en Europa, pero que acá ha llegado hace muy poco. Se pretende que el chico adquiera dominio del balón. Antes la técnica se adquiría en el campito, empezábamos a las dos de la tarde y estábamos hasta las ocho de la noche o más. Eso ya no se ve porque el mundo ha cambiado”. La convocatoria es desde el próximo lunes y el horario será de 17:30 a 18:30. Los contactos con Horminoguez pueden hacerse por los teléfonos 098346557 y 43321061.

Consultado sobre lo que deban aportar quienes integren a los chicos a la escuela, dijo que no se maneja por ahora algo concreto. “Los que les interese que vengan a dialogar. Lógicamente que tenemos un costo con el alquiler del gimnasio, pero queremos que los chicos de entre 5 y 12 años tengan la oportunidad”, finalizó diciendo.

Omar Sosa