Con el pianista Juan José Zeballos: “Es un privilegio poder dedicarme a la música”

El próximo sábado 3 de setiembre, el reconocido músico Juan José Zeballos presentará su espectáculo ‘Cuentos para radio’, a las 21 hrs., en el Teatro Eslabón de la ciudad de Canelones.

Juan José Zeballos es un joven pianista uruguayo con reconocimiento internacional. Es egresado con Medalla de Oro del Instituto Superior de Música del Uruguay, siendo alumno de la maestra Nelly Langone de Tróccoli. Además, realizó cursos de Historia de la Música y Organología. Fue galardonado en diversos concursos para pianistas en el ámbito nacional y distinguido como el ganador del concurso organizado por la filial Uruguay de la Fundación Mozarteum de Salzburgo, siendo presidente del jurado la prestigiosa pianista española Rosa Torres Pardo. En el año 2005 fue condecorado con el Título de Licenciado Honoris Causa por la Johann Sebastián Bach Academy by Arts Letters and Sciences (Australia). Zeballos cuenta con dos discos grabados, que incluyen música de Schumann, Chopin, Granados y Piazzolla.

Para saber más sobre su trayectoria y su trabajo, de cara a la presentación del espectáculo ‘Cuentos para radio’ en nuestra ciudad, HOY CANELONES dialogó con Juan José Zeballos, quien cuenta cómo ha sido su recorrido en la música. “Desde niño comencé a estudiar piano en Montevideo y a los 14 años ya estaba dando mi primer concierto en público. En éstos veinte años he tenido la oportunidad de estudiar con buenos maestros y de dar conciertos en unas cincuenta ciudades de ocho países”, señaló.

La música en el centro

Zeballos cuenta que “la música me ha llevado a otras actividades que están relacionadas directa o indirectamente, y en las que también me desempeño. He realizado cursos y talleres de teatro, seminarios de gestión cultural y gestión de proyectos y, además, he incursionado en medios de comunicación haciendo radio y televisión”.

Con apenas 34 años, Zeballos ha recorrido casi todo el país y también la República Argentina, mereciendo siempre unánimes elogios de la crítica y el entusiasmo del público. Su trabajo ‘Tempus Clásico’, por ejemplo, está dedicado al Río de la Plata, centrado en la figura de Astor Piazzolla, incluyendo obras del propio Piazzolla y del uruguayo Diego Legrand.

Para Zeballos la música es su lenguaje, que le permite expresarse e ir más allá. “La música es un lenguaje universal que nos permite comunicarnos con personas de todas las edades y nacionalidades sin distinción. Es un privilegio poder dedicarme a la música como una profesión”, remarcó.

Acercando la música

‘Piano Expresso’ es la segunda gira de conciertos presentada por la empresa uruguaya Conexión Ganadera, donde el pianista Juan José Zeballos recorre la totalidad del territorio uruguayo ofreciendo conciertos con acceso gratuito para todo público. “Es la segunda gira en la que tengo la oportunidad de trabajar con el auspicio de la empresa uruguaya Conexión Ganadera. En el 2015 recorrimos los diecinueve departamentos. Éste año además la gira tiene la característica de que los conciertos no llegan solamente a los grandes e importantes escenarios distribuidos a lo largo y ancho del país, sino también a ciudades, pueblos, localidades de pocos habitantes, donde no se ha hecho nunca hasta el momento un recital. Incluso varios de éstos conciertos son realizados con carácter didáctico para niños en escuelas públicas, agrarias, rurales, de tiempo completo. Los niños lo reciben con entusiasmo y sin prejuicios. Seguramente, nunca escucharon música clásica, pero lo hacen con la mente y el corazón abierto. El repertorio está integrado por obras de Schumann, Tchaikovsky, Rameau, Satie, Tiersen, Legrand, Gilardoni y Piazzolla”, explica Zeballos.

Presentación en Canelones

Zeballos llega el próximo sábado a la ciudad de Canelones con su obra ‘Cuentos para radio’, basada en textos del uruguayo Carlos Briganti. “Se trata de un espectáculo divertido. Son historias muy cotidianas que pueden pasarnos a todos nosotros y que dan un mensaje de optimismo. La música del espectáculo está grabada e interpretada por mí mismo al piano. Además, participa Esteban Baz como locutor y la dirección general es de Rubén Rodríguez. Esta obra le estrené el año pasado y ha recibido muy buenas críticas. Se trata de historias escritas por Carlos Briganti, que son contadas simulando un programa radial. Casi como un juego al radioteatro”, destaca el músico.

Ma. Eugenia Núñez