Intendente recorrió ayer obras del Shopping Las Piedras

Avanza la obra del Shopping Las Piedras, construcción que se encuentra en un sesenta por ciento de ejecución. Se estima que entre abril y mayo del año próximo se estaría inaugurando este nuevo espacio comercial, que contará con un centenar de locales y cinco salas de cines.

El intendente Yamandú Orsi, junto al alcalde Gustavo González y la directora de Acondicionamiento Urbano Natalia Brener, recorrieron la obra del shopping que se está llevando a cabo en la zona cercana al Parque Artigas de Las Piedras.

Mario y Pablo Garbarino (padre e hijo) titulares de la empresa que lidera el proyecto del centro comercial en la localidad pedrense, acompañados por los arquitectos responsables de la construcción, fueron los anfitriones para dar a conocer a las autoridades departamentales los avances de la edificación.

Gran respuesta de comercios

“Lo que hemos proyectado se viene cumpliendo, por suerte, con una gran respuesta de comercios y con una oferta gastronómica muy importante”, expresó Pablo Garbarino. La gran estructura que se erige frente al Hipódromo Las Piedras, gestionado por Hípica Rioplatense, y a un costado del Estadio Parque Artigas del C.A. Juventud, se prepara para ser un punto de atracción que generará un tránsito fluido de público y vehículos por los alrededores.

“Nos hacen llegar mensajes alentadores. Vemos una expectativa que esperemos cumplir. Entendemos que venimos a sumar una propuesta que Las Piedras necesitaba y hoy no está satisfecha”, explicó Garbarino. La ciudad “tiene un atractivo comercial porque confluye el público de varias zonas y no solamente los lugareños”. Garbarino aseguró que la localidad de la Cuarta Sección del departamento “ya está aprobada como plaza comercial”.

Tres niveles

El edificio contará con tres niveles, un parking para estacionamiento con capacidad para 600 vehículos en el subsuelo y en el resto de los pisos (primero y segundo) estarán distribuidos los locales de ventas. “Es un sueño que hace más de seis años que estamos planificando con el desarrollo de un emprendimiento de estas características y las expectativas son muy grandes. Es un proyecto de muy a largo plazo que comenzará paulatinamente a generar su fidelidad”, indicó el empresario.

Marcas de primer nivel

Más del 80% de los locales comerciales están comprometidos por “marcas de primer nivel”, además de empresas de la zona que también se instalarán en el Shopping Las Piedras. Actualmente, los trabajos de montaje en la gran estructura que luce a un costado del monumento del Obelisco, demandan una mano de obra de unos doscientos operarios.

“Una linda señal”

El intendente Yamandú Orsi dijo que se necesitará implementar cambios en la circulación del tránsito en esta zona de Las Piedras, cambios que “ya están estudiados”. Lo más importante, para Orsi, “es que lo que era una idea, hoy ya es una realidad tangible”. Una fecha tentativa para la inauguración sería en el mes de mayo del 2017, cuando se conmemoren las Fiestas Mayas.

Orsi destacó que el hecho de que el proyecto siga avanzando, más allá de la coyuntura financiera del país, “es parte de nuestra economía y realidad, y no sería la primera vez que en un país como el nuestro ante un momento de crisis una obra no se paraliza. Acá no pasó eso. Los comercios que acordaron instalarse acá siguen con el proyecto en pie. O sea que son lindas señales de dinamización de la economía”.

Eduardo Castro