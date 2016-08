Julio María Sanguinetti afirma que gobierno de Vázquez padece los errores de su antecesor

“Hace lo que puede y tiene que tapar agujeros”

El ex presidente de la República y referente del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, estuvo días atrás en la Junta Departamental de Canelones, invitado para el tributo que le brindó el órgano legislativo canario a Roberto Yavarone. De la situación económica del país, la carga tributaria y los efectos de la gestión del anterior periodo de gobierno, comandado por el ex presidente José Mujica, habló con HOY CANELONES el ex mandatario colorado.

Sanguinetti expuso que “el país está viviendo la resultancia del periodo anterior”, en referencia a la gestión del ex presidente José Mujica. Recordó que “en nuestra América Latina desde el 2003 al 2012 hubo un periodo de bonanza económica, pasada la crisis del 2002 que tanto nos afectó y que felizmente nos permitió al año siguiente estar creciendo, cuando se entregó el gobierno del Partido Colorado al Frente Amplio”.

“Lo que hoy sufre el país”

A su juicio, el gobierno de Mujica no supo sacar provecho en los años donde la economía del país y la región habían mejorado. “Fue un periodo de gran bonanza, de precios internacionales espectaculares y de recaudaciones con las mismas características. Luego hubo dos gobiernos (el primer mandato de Tabaré Vázquez y el de José Mujica); el último desgraciadamente desde el punto de vista de la Administración, no aprovechó esos recursos y es lo que hoy está sufriendo el país”, señaló.

Con respecto a la actual gestión del Frente Amplio, Sanguinetti dijo que Vázquez “hoy está administrando cómo puede el Gobierno. Tiene que tapar agujeros y hacer un ajuste fiscal porque no tiene más remedio y hasta se habla de más impuestos todavía, como si fueran pocos”.

En todo este contexto de incremento tributarios, Sanguinetti puntualiza que “el propio director Nacional de Trabajo (Juan Castillo) está diciendo que las empresas se van al Paraguay. Hablamos de más impuestos, más carga tributaria, en fin, todo esto es la resultancia de esa situación”.

Políticas de continuidad

Sanguinetti analizó como un hecho destacado que ante los “problemas de infraestructura”, aparezca la posibilidad de una nueva planta de celulosa, que es el desarrollo de una política forestal. Recordó que estas políticas se empezaron a trabajar desde “nuestra primera presidencia y felizmente se fueron proyectando hacia adelante en el tiempo”.

El ex presidente expuso que cuando se vive una buena situación económica y hay recursos internacionales, es el momento en que hay que achicar deudas y hacer infraestructura, e invertir en cosas que, en situaciones más difíciles, no se permiten.

Concluyó su análisis expresando que luego de la coyuntura más redituable para Uruguay, “hoy estamos padeciendo dificultades con la inflación, luego de que el país había hecho el esfuerzo de superar esos problemas. La inflación es el peor impuesto para los sueldos y el consumo”.

Eduardo Castro

Para el ex presidente Julio María Sanguinetti, durante la presidencia de José Mujica surgieron los errores que han provocado la actual situación del país.